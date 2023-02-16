Байден: сбитые летательные аппараты не связаны с разведывательными программами

Воздушные объекты, сбитые американскими военными в небе над США и Канадой, не связаны с разведывательными программами других стран. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе телеобращения к соотечественникам.
Сейчас специалисты продолжают изучать три сбитых объекта. Им предстоит выяснить, что они из себя представляют, отметил Байден. В настоящее время ничто не указывает на их связь со шпионажем и разведкой других стран, в том числе Китая.
Как отметил глава Белого дома, американская разведка продолжает уточнять характеристики сбитых объектов. Специалисты передают отчеты Байдену каждый день.
Байден ранее поручил межведомственной группе провести углубленный анализ феномена НЛО. Такое решение было принято главой государства в связи с недавними инцидентами со сбитыми аппаратами.