Американские сенаторы призвали Байдена начать обучать ВСУ управлению истребителями

Администрация Соединенных Штатов и президент страны Джо Байден должны уже сейчас начать обучение украинских солдат управлению истребителями. Такое мнение высказали республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь.
Помимо этого, они призвали Вашингтон отправить Киеву ракеты с большой дальностью поражения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сенаторы надеются, что ВСУ уже скоро получат комплексы ATACMS. Следующим шагом, считают Грэм и Блюменталь, является отправка украинским вооруженным силам современных истребителей.
«Нельзя проводить общевойсковые операции без ВВС. Самолет МиГ-29 устарел», — передает слова американских сенаторов «Царьград».
Ранее издание Forces Operations сообщило об отправке на Украину первой партии бронемашин AMX-10RC. По информации СМИ, Париж передал Киеву батальон из 14 единиц техники.