Американские сенаторы призвали Байдена начать обучать ВСУ управлению истребителями

Администрация Соединенных Штатов и президент страны Джо Байден должны уже сейчас начать обучение украинских солдат управлению истребителями. Такое мнение высказали республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь.