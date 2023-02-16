Глава YouTube Сьюзан Воджицки сообщила об уходе в отставку

Сьюзан Воджицки покидает пост генерального директора YouTube. Об этом она сообщила в блоге видеоохостинга 16 февраля.
Свой уход с должности Воджицки объяснила желанием начать «новую главу» своей жизни. Она планирует уделять больше времени семье, своему здоровью и личным проектам.
Воджицки возглавляла YouTube последние девять лет. В общей сложности она работает в компании 25 лет. Новым гендиректором сервиса станет Нил Мохан, который ранее занимал кресло директора по продукту. Воджицки назвала своего преемника «потрясающим лидером», который обладает достаточным опытом для новой должности.
Ранее о своей отставке сообщил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Он покинет пост в ближайшие несколько месяцев.