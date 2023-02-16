ООН отреагировала на призывы исключить Россию из организации

Некоторые страны, состоящие в Организации Объединенных Наций, периодически призывают исключить России из союза. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик высказал мнение об этом.
По его словам, руководство организации не поддерживает данное предложение. Как сообщил Дюжаррик, в ООН уверены, что исключение каких-либо государств, в том числе России, из состава объединения, не способствовало бы поиску долгосрочного мира.
«В том, что касается ООН, мы не считаем, что исключение стран-членов содействует долгосрочному поиску мира», — заявил представитель генсека.
Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд анонсировала новый пакет санкционных ограничений против России. По ее словам, США совместно с партнерами по G7 планируют ввести его 24 февраля.