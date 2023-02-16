Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Число жертв землетрясения в Сирии достигло 3 513 человек

Происшествия
Число жертв землетрясения в Сирии достигло 3 513 человек

Число погибших от землетрясения на подконтрольной Дамаску территории Сирии увеличилось до 3 513 человек. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР со ссылкой на минздрав республики.

Активная фаза спасательной операции по поиску пострадавших от стихии в Сирии подошла к концу, добавили в ЦПВС. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов, извлечению тел погибших и оказанию помощи населению.

По информации минздрава Сирии, число погибших в результате землетрясения достигло 3513. Еще более 7396 человек получили травмы. По данным ведомства, свыше 1520 зданий разрушено.

Ранее в Сирии приземлились три самолета с гуманитарной помощью от России. Вес груза составил 98 тонн.
сирия землетрясение цпвс
Военкоры ФАН
Лучшие в аду