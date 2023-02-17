Жан-Пьер: американцам «абсолютно прозрачно» расскажут о медобследовании Байдена

Президент США Джо Байден в ближайшее время пройдет полное медицинское обследование. О его результатах «абсолютно прозрачно» расскажут гражданам страны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для прессы.
Жан-Пьер также отметила, что США осуждают решение Израиля построить 20 тысяч новых поселений на палестинский землях. В своем обращении она также затронула тему химической аварии в штате Огайо. Пресс-секретарь перечислила службы, ликвидирующие последствия происшествия, а также призвала слушать официальную информацию и выполнять распоряжения властей, передает Международный ФАН в своем Telegram-канале.
«Понимаю, что вы все хотите ответа, все хотят ответа, и мы должны докопаться до самой глубины, но пока что надо слушать официальную информацию и выполнять распоряжения властей», – заявила Жан-Пьер.
Она также рассказала о сбитых неизвестных летающих объектах. По ее словам, США не нашли никаких доказательств того, что они были связаны с китайской разведкой.
Ранее Белый дом также объявлял, что сбитые объекты значительно отличались от аэростата КНР. В частности, была отмечена большая разница в размерах.