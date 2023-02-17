Жан-Пьер: американцам «абсолютно прозрачно» расскажут о медобследовании Байдена

Жан-Пьер также отметила, что США осуждают решение Израиля построить 20 тысяч новых поселений на палестинский землях. В своем обращении она также затронула тему химической аварии в штате Огайо. Пресс-секретарь перечислила службы, ликвидирующие последствия происшествия, а также призвала слушать официальную информацию и выполнять распоряжения властей, передает Международный ФАН в своем Telegram-канале.