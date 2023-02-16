Пожар площадью в 200 квадратных метров произошел на автозаправочной станции в Дагестане

Возгорание началось на территории автозаправочной станции «Ватан» в Дагестане. Огонь распространился по площади в 200 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Пожар начался в Табасаранском районе населенного пункта Хучни. Сообщается, что загорелся бокс для установки газового оборудования. В 21:25 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, в 21:55 огонь был полностью потушен.
В результате происшествия один человек получил множественные ожоги. По информации ведомства, очевидцы доставили пострадавшего в районную больницу. Других подробностей произошедшего не сообщается.
Ранее крупный пожар площадью в 400 квадратных метров произошел в Кургане. Возгорание началось в двухэтажном административном здании.