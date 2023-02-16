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Forces Operations: первая партия французских бронемашин AMX-10RC отправилась на Украину

Армия
Forces Operations: первая партия французских бронемашин AMX-10RC отправилась на Украину

Франция отправила на Украину первую партию бронемашин AMX-10RC. Батальон состоит из 14 экземпляров, пишет издание Forces Operations со ссылкой на собственные источники.

О соответствующих поставках глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал еще в январе. Тогда он отказался назвать точное количество бронемашин «из соображений безопасности».

«14 бронемашин AMX-10RC отправились на Украину, согласно обещанию минобороны снабдить ими украинскую армию в ближайшие два месяца», — говорится в статье.

Ранее издание Economic Times сообщило о планах Пакистана поставить Украине 10 тысяч снарядов для РСЗО «Град». Боеприпасы уже отправили из порта Каранчи.
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