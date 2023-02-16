Forces Operations: первая партия французских бронемашин AMX-10RC отправилась на Украину

Франция отправила на Украину первую партию бронемашин AMX-10RC. Батальон состоит из 14 экземпляров, пишет издание Forces Operations со ссылкой на собственные источники.
О соответствующих поставках глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал еще в январе. Тогда он отказался назвать точное количество бронемашин «из соображений безопасности».
«14 бронемашин AMX-10RC отправились на Украину, согласно обещанию минобороны снабдить ими украинскую армию в ближайшие два месяца», — говорится в статье.
Ранее издание Economic Times сообщило о планах Пакистана поставить Украине 10 тысяч снарядов для РСЗО «Град». Боеприпасы уже отправили из порта Каранчи.