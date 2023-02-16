Зеленский сообщил о «масштабном наступлении» российских войск по всем направлениям

Вооруженные силы России начали новое «масштабное наступление» по всем направлениям. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News.
По словам Зеленского, в настоящий момент украинские войска способны сдерживать атаки. Предположительно, их сил может хватить до момента начала «контрнаступления».
Украинский президент также прокомментировал возможность мирных переговоров. По его словам, Киев пойдет на них только при условии обсуждения гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы Украину как государство, добавил он.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о смене тактики ВС России. По его словам, военные начали использовать «фальш-цели».