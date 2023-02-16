Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Зеленский сообщил о «масштабном наступлении» российских войск по всем направлениям

Армия
Зеленский сообщил о «масштабном наступлении» российских войск по всем направлениям

Вооруженные силы России начали новое «масштабное наступление» по всем направлениям. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News.

По словам Зеленского, в настоящий момент украинские войска способны сдерживать атаки. Предположительно, их сил может хватить до момента начала «контрнаступления».

Украинский президент также прокомментировал возможность мирных переговоров. По его словам, Киев пойдет на них только при условии обсуждения гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы Украину как государство, добавил он.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о смене тактики ВС России. По его словам, военные начали использовать «фальш-цели».
вс россии зеленский наступление
Военкоры ФАН
Лучшие в аду