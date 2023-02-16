США и их партнеры по G7 введут новый пакет антироссийских санкций 24 февраля

Соединенные Штаты и их партнеры по G7 намерены ввести масштабный пакет антироссийских санкций 24 февраля. Новые ограничения анонсировала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Санкции, по ее словам, будут введены сразу в нескольких сферах. В частности, будут затронуты и те области, где уже принимались ограничения. Речь идет о военно-промышленном комплексе России и импорте высокотехнологичного оборудования.
«Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7», — сообщила Нуланд на брифинге.
Ранее новый пакет антироссийских санкций анонсировал и Евросоюз. По словам ЕК, в него будут входить меры, направленные на борьбу с обходом ограничений.