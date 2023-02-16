Власти Мозамбика выделили десять миллионов долларов США на ликвидацию последствий наводнений

Мапуту, 16 февраля. Президент Республики Мозамбик Филипе Ньюси выделил десять миллионов долларов США на ликвидацию последствий наводнений в нескольких регионах страны.
Глава государства сообщил, что чиновники разработали специальный план по обеспечению продовольствием пострадавших. Он отметил, что экстренные службы уже ведут оценку ущерба и составляют график мероприятий по скорейшему восстановлению инфраструктуры.
Наводнения в южной части Мозамбика начались 8 февраля из-за сильных дождей. Увеличение количества осадков вызвало подъем речных потоков и массовые затопления в их окрестностях.
По актуальным данным, в стихийных бедствиях пострадало более 39 000 человек. Штормы обрушили электросети и вывели из строя 306 школ, в результате чего 118 тысяч учеников не могут посещать занятия.
Кроме того, наводнения затронули около 30 000 различных домохозяйств и уничтожили примерно 65 000 гектаров посевов. Также пострадала городская инфраструктура и возникли проблемы с водоснабжением.
Ранее тропический шторм Ченесо разрушил около 13 тысяч домов во множестве районов Мадагаскара. Жертвами стихийного бедствия стали 16 человек и еще 19 числятся пропавшими без вести.