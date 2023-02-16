Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Мозамбика выделили десять миллионов долларов США на ликвидацию последствий наводнений

Весь мир
Власти Мозамбика выделили десять миллионов долларов США на ликвидацию последствий наводнений

Мапуту, 16 февраля. Президент Республики Мозамбик Филипе Ньюси выделил десять миллионов долларов США на ликвидацию последствий наводнений в нескольких регионах страны.

Глава государства сообщил, что чиновники разработали специальный план по обеспечению продовольствием пострадавших. Он отметил, что экстренные службы уже ведут оценку ущерба и составляют график мероприятий по скорейшему восстановлению инфраструктуры.

Наводнения в южной части Мозамбика начались 8 февраля из-за сильных дождей. Увеличение количества осадков вызвало подъем речных потоков и массовые затопления в их окрестностях.

По актуальным данным, в стихийных бедствиях пострадало более 39 000 человек. Штормы обрушили электросети и вывели из строя 306 школ, в результате чего 118 тысяч учеников не могут посещать занятия.

Кроме того, наводнения затронули около 30 000 различных домохозяйств и уничтожили примерно 65 000 гектаров посевов. Также пострадала городская инфраструктура и возникли проблемы с водоснабжением.

Ранее тропический шторм Ченесо разрушил около 13 тысяч домов во множестве районов Мадагаскара. Жертвами стихийного бедствия стали 16 человек и еще 19 числятся пропавшими без вести.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду