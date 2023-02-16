Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили базу радикалов в Восточно-Центральном регионе

Уагадугу, 16 февраля. Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали группу радикалов в провинции Булгу Восточно-Центральной области республики.
В ходе скоординированной операции бойцы ВС страны устранили несколько лидеров бандформирования. В дополнение к этому военнослужащие конфисковали их амуницию и уничтожили часть материально-технического обеспечения.
Кроме того, солдаты захватили четыре грузовика с прицепами, которые находились в лагере террористов. Внутри них лежали ящики с различным продовольствием и несколько трехколесных мотоциклов.
Ранее ВС республики уничтожили две базы радикалов в Южно-Центральной области государства. Военнослужащие изъяли вооружение боевиков и конфисковали их транспортные средства.
В дополнение к этому глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре анонсировал новые операции по противодействию бандформированиям на территории страны. По его словам, эти акции станут гораздо масштабнее предыдущих и не предусматривают компромиссов и переговоров с преступниками.