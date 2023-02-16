Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили базу радикалов в Восточно-Центральном регионе

В дополнение к этому глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре анонсировал новые операции по противодействию бандформированиям на территории страны. По его словам, эти акции станут гораздо масштабнее предыдущих и не предусматривают компромиссов и переговоров с преступниками.