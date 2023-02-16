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Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили базу радикалов в Восточно-Центральном регионе

Весь мир
Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили базу радикалов в Восточно-Центральном регионе

Уагадугу, 16 февраля. Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали группу радикалов в провинции Булгу Восточно-Центральной области республики.

В ходе скоординированной операции бойцы ВС страны устранили несколько лидеров бандформирования. В дополнение к этому военнослужащие конфисковали их амуницию и уничтожили часть материально-технического обеспечения.

Кроме того, солдаты захватили четыре грузовика с прицепами, которые находились в лагере террористов. Внутри них лежали ящики с различным продовольствием и несколько трехколесных мотоциклов.

Ранее ВС республики уничтожили две базы радикалов в Южно-Центральной области государства. Военнослужащие изъяли вооружение боевиков и конфисковали их транспортные средства.

В дополнение к этому глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре анонсировал новые операции по противодействию бандформированиям на территории страны. По его словам, эти акции станут гораздо масштабнее предыдущих и не предусматривают компромиссов и переговоров с преступниками.
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