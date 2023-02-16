Пожары уничтожили огромные территории в Чили

Сантьяго, 16 февраля. Масштабные лесные пожары в Чили, которые также охватили населенные пункты, уже унесли жизни по меньшей мере 25 человек и уничтожили более 435 тысяч гектаров земель. Об этом сообщает агентство Diario Financiero.
Согласно последнему отчету Национальной службы по предотвращению и реагированию на стихийные бедствия (Senapred), в настоящее время насчитывается 228 пожаров, из которых 147 ликвидированы, 50 находятся в активной фазе и 21 потушен. Араукания, Био-Био и Ньюбле остаются регионами с наибольшим количеством очагов воспламенения.
По состоянию на 16 февраля пожары затронули более 435,2 га территорий. Кроме того, Senapred сообщает о 1369 разрушенных домах, 25 погибших и 6750 пострадавших. Около 324 человек находятся во временных убежищах.
Более 10,5 тысяч добровольцев занимаются тушением пожаров. Власти выделили 117 самолетов и вертолетов, а также 645 единиц спецтехники для поддержки усилий пожарных. Члены бригад из других стран, включая Аргентину, Эквадор, Венесуэлу, Мексику, Испанию и Португалию, прибыли для помощи Чили.
Власти ранее предупредили, что с 22 февраля в районы, наиболее пострадавшие от пожаров, вернутся высокие температуры, что значительно ухудшит ситуацию.
Правительство президента Габриэля Борича работает над новым планом по борьбе с лесными пожарами, который будет включать в себя новые меры регулирования лесной промышленности.