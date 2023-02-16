Пожары уничтожили огромные территории в Чили

Сантьяго, 16 февраля. Масштабные лесные пожары в Чили, которые также охватили населенные пункты, уже унесли жизни по меньшей мере 25 человек и уничтожили более 435 тысяч гектаров земель. Об этом сообщает агентство Diario Financiero.