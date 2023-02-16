События на Украине к 21:00 16 февраля: обмен военнопленными, ЕС принял резолюцию о военной поддержке Киева

В результате контрбатарейных действий на Херсонском направлении за один день были уничтожены самоходная гаубица «Акация» и орудие «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, четыре склада боеприпасов, приписанные к 123-й и 126-й бригадам теробороны, поражены вблизи городов Херсон, Дудчаны и Берислав.