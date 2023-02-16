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События на Украине к 21:00 16 февраля: обмен военнопленными, ЕС принял резолюцию о военной поддержке Киева

Весь мир
События на Украине к 21:00 16 февраля: обмен военнопленными, ЕС принял резолюцию о военной поддержке Киева

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 16 февраля.

Россия

В результате контрбатарейных действий на Херсонском направлении за один день были уничтожены самоходная гаубица «Акация» и орудие «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, четыре склада боеприпасов, приписанные к 123-й и 126-й бригадам теробороны, поражены вблизи городов Херсон, Дудчаны и Берислав.

Также в течение суток уничтожены командные пункты 36-й бригады ВСУ в поселке Авдеевка, 72-й бригады в Углесборочной и 102-й бригады в Малиновке. Кроме того, нанесены удары по 92 артпозициям противника, 118 районам скопления живой силы и военной техники. Недалеко от Полтавы ликвидирован склад с горюче-смазочными материалами.

Вертолет Ми-8 ВВС Украины сбит средствами ПВО в районе села Дорошовка Харьковской области. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда от HIMARS и 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня после переговоров России возвращены 101 военнопленный. Они доставлены в Москву для прохождения реабилитации. Также ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области, контузив местного жителя.

События в Донбассе

На Донецком направлении южная группа войск РФ уничтожила до 135 украинских военнослужащих, две реактивные системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходку «Гвоздика». Кроме того, в районе населенного пункта Верхнекаменское взорван склад боеприпасов 54-й бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении поражены позиции противника в районах Угледара и Пречистовки. Потери ВСУ в течение суток составили более 55 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два легковых автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, ожесточенные столкновения идут в Бахмуте и его окрестностях. Как сообщают находящиеся в регионе военкоры, сейчас отряды ЧВК «Вагнер» теснят противника в Парасковиевке, за которую идут особенно тяжелые бои.

События на Украине к 21:00 16 февраля: обмен военнопленными, ЕС принял резолюцию о военной поддержке Киева

Украина

Издание Visegrád 24 рассказало о формировании польского добровольческого легиона с участием ветеранов спецназа. Он будет заниматься разведывательно-диверсионными задачами, а под базу отводится засекреченное место в Киевской области. Штаб уже создан, военная подготовка также началась.

Парламент Евросоюза принял резолюцию, в которой счел необходимым организовать беспрерывные поставки Киеву всех без исключения видов вооружений, в том числе истребители, вертолеты и ракеты. Событие приурочено к годовщине начала спецоперации. Положительно проголосовали 444 депутата, против — лишь 26.
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