«Даже если на меня наручники наденут»: Пригожин пообещал добиться нормальных поставок боеприпасов «вагнеровцам»

Он добавил, что такие видео публикуются не просто так и приносят свои результаты. Так, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, с которым предприниматель встретился в одном из московских госпиталей, пообещал передать бойцам ЧВК «Вагнер» более сотни 120-ти миллиметровых мин и 40 танковых снарядов.