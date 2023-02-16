«Даже если на меня наручники наденут»: Пригожин пообещал добиться нормальных поставок боеприпасов «вагнеровцам»

Бойцы ЧВК «Вагнер» нуждаются в боеприпасах для ведения боев на Украине. Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что готов «обойти все известные кабинеты в Москве», чтобы снабдить «музыкантов» всем необходимым.
Заявление бизнесмена стало ответом на вопрос издания Live24. Журналисты обратили внимание на видео, которое распространяется в Сети. На нем бойцы ЧВК «Вагнер» обращаются к коллегам из Министерства обороны России и просят возобновить поставки боеприпасов.
«Обратите внимание на то, что эти замечательные бойцы — герои, которые погибают за нашу Родину, они никого не называли неприличными словами, и никоим образом не дискредитировали Минобороны. Они просто попросили у своих коллег боеприпасы и дали подробный перечень необходимого», — заметил Пригожин.
Он добавил, что такие видео публикуются не просто так и приносят свои результаты. Так, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, с которым предприниматель встретился в одном из московских госпиталей, пообещал передать бойцам ЧВК «Вагнер» более сотни 120-ти миллиметровых мин и 40 танковых снарядов.
«Что касается нормальных поставок, я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую "дискредитацию армии"», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее предприниматель уже комментировал информацию о недостатке боеприпасов. По его словам, украинские боевики не смогут уничтожить сотрудников ЧВК «Вагнер» даже в том случае, если им совсем будет нечем воевать.