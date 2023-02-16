Депутат Чаплин рассказал о новых штрафах за нарушение требований обращения с навозом

Кроме того, депутат добавил, что «за повторное совершение административного правонарушения в течение года предлагается наказывать должностных лиц штрафом от 40 до 50 тысяч рублей, предпринимателей — от 60 до 70 тысяч рублей, компании — от 350 до 450 тысяч рублей.