Депутат Чаплин рассказал о новых штрафах за нарушение требований обращения с навозом

Сегодня, 16 февраля Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о введении штрафов за неправильное обращение с навозом. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и ввести санкции за неисполнение требований при хранении, перевозке, переработке, реализации побочных продуктов животноводства. Депутат Госдумы РФ, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил суть изменений.
«Многие дачи расположены рядом с фермами или совхозами, которые утилизируют навоз «за забор». Бороться с ними на уровне СНТ стало сложнее, поэтому был разработан законопроект о введении штрафов», — отметил парламентарий.
Так, для должностных лиц штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 60 тысяч, для крупных компаний — от 250 до 350 тысяч рублей.
Кроме того, депутат добавил, что «за повторное совершение административного правонарушения в течение года предлагается наказывать должностных лиц штрафом от 40 до 50 тысяч рублей, предпринимателей — от 60 до 70 тысяч рублей, компании — от 350 до 450 тысяч рублей.
Ранее депутаты Госдумы предложили ужесточить штрафы за нарушение правил поведения на борту самолета. Идеей поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хазмаев.