Немцы боятся отдыхать в Турции из-за живущих в отелях пострадавших от землетрясений

Турецкие бизнесмены не намерены занижать цены на свои услуги. По данным Travelata.ru, средняя стоимость тура в эту страну составляет 126,4 тыс. рублей. За неделю она уменьшилась на 3,5%. Однако более бюджетных предложений ожидать не стоит, отмечают эксперты на рынке туризма.