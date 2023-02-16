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Немцы боятся отдыхать в Турции из-за живущих в отелях пострадавших от землетрясений

Общество
Немцы боятся отдыхать в Турции из-за живущих в отелях пострадавших от землетрясений

Немцы не хотят делить отели с пострадавшими от землетрясений в Турции. Продажи турпакетов в эту страну упали на 25% с начала месяца.

Так, нежелающие лететь в Турцию немцы меняют турпакеты на испанские или греческие, пишет «Коммерсантъ». Сразу после землетрясений путешественники стали на 10% активнее отменять туры в Турцию. Однако позже этот показатель вернулся к норме 2-3%.

Турецкие бизнесмены не намерены занижать цены на свои услуги. По данным Travelata.ru, средняя стоимость тура в эту страну составляет 126,4 тыс. рублей. За неделю она уменьшилась на 3,5%. Однако более бюджетных предложений ожидать не стоит, отмечают эксперты на рынке туризма.
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