Ранко Гойкович рассказал, как из-за любви к России сербы не выгоняют даже русских либералов

Ранко Гойкович считает связи сербского и русского народа очень глубокими, основанными на духовном единстве. По его словам, они базируются на единой православной вере, на общем мировоззрении и взглядах на мировую политику. По убеждению писателя, наименования России и Сербия синонимичны и взаимозаменяемы. Эти утверждения, по его словам, составляют основную канву его книги «Сербы и русские братья по промыслу Божьему», которую он представляет в России.