Ранко Гойкович рассказал, как из-за любви к России сербы не выгоняют даже русских либералов

Журналист, писатель, переводчик из Белграда Ранко Гойкович объяснил в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему Запад никогда не сможет разрушить духовное и политическое единство народов Сербии и России.
Ранко Гойкович считает связи сербского и русского народа очень глубокими, основанными на духовном единстве. По его словам, они базируются на единой православной вере, на общем мировоззрении и взглядах на мировую политику. По убеждению писателя, наименования России и Сербия синонимичны и взаимозаменяемы. Эти утверждения, по его словам, составляют основную канву его книги «Сербы и русские братья по промыслу Божьему», которую он представляет в России.
«Я пытался, прежде всего, это передать читателю, что эти связи духовные, имеют глубокие корни. Думаю, что никакая политическая конъюнктура их не должна разорвать. Слава Богу, что они до сих пор очень крепкие, и я надеюсь, что они будут и в будущем», — заявил Ранко Гойкович в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Публицист считает, что корень единства двух народов заключается в общих исторических травмах: борьба с угнетателями, трагедия обеих мировых войн.
«Сербия сражалась против турок в битве на Косовском поле, который состоялся спустя 9 лет после знаменитой Куликовской битвы в России. Потом мы вместе сражались против турок во время первого сербского восстания и в Первой мировой войне, когда практически каждый третий серб убит, сражались вместе против фашистов во Второй мировой войне. Больше 90% антифашистского движения на Балканах составляли сербы», — напомнил Ранко Гойкович.
Очередная агрессия Запада показывает, что сербы и русские вновь находятся на одной стороне, борясь с силами зла, отметил писатель. По его словам, когда НАТО бомбило Югославию в 1999 году, сербы сразу поняли, что это прелюдия к готовящемуся новому походу на Россию.
«Все эти походы всегда начинались с Сербии, так как надо было отрезать от России ее самого серьезного союзника, который когда-то воевал вместе с русскими братьями», — заявил Ранко Гойкович.
По словам писателя, отношение сербов к России, как к своему союзнику, не изменили многомиллионные вливания в пропаганду со стороны США и ЕС. Об этом, по его мнению, свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, которые показывают, что больше 80% сербов считают Запад ответственным за происходящее сегодня на Украине, и поддерживают Россию.
«На Западе понимают, что потратили огромные деньги впустую, так как ничего не успели сделать с сербским народом. В Сербии иногда такой упрямый народ, и слава Богу, что это так», — отметил Ранко Гойкович.
Не смогут поколебать многовековое единство сербского и русского народов и провокации «пятой колоны» – россиян, покинувших свою родину после начала СВО и осевших в Сербии, уверен писатель. По его словам, их акции, проводимые в Белграде, осуждающие действия российского руководства, очень удивляют сербов. Но они понимают, что их действия продиктованы трусостью и стремлением выслужиться перед западными спонсорами, которые оплачивают их манифестации.
«Сейчас к нам приехали русские беженцы либерального толка, которые побежали от мобилизации. Эта ситуация, к сожалению, не такая, какая была после октябрьской революции, когда в Сербию приезжали настоящие русские патриоты, хорошие, верующие люди, и в Сербии народ их принимал с открытым сердцем. Сейчас какие-то русские в Белграде организовали какое-то шествие против Путина — в Сербии, понимаете, русские!», — не может в это поверить писатель.
Сербов такое поведение новых русских немного настораживает, отметил он, но они понимают, что эти люди стали жертвами либеральной западной пропаганды.
Главный редактор информационного агентства «Русская народная линия», историк, публицист и писатель Анатолий Степанов считает подобное поведение бежавших из России либералов одним из проявлений неофашистского безумия, которое охватило Украину и элиты США и европейских стран.
По его словам, очередным свидетельством того, что мы живем в эпоху политического безумия в Европе, является последняя новость о том, что Зеленский присвоил наименование «Эдельвейс» бригаде ВСУ.
«Большей глупости, наверное, невозможно придумать, это полная ассоциация себя с фашистами, то есть это полная дезориентация руководства Украины и их западных кураторов. Это безумие стало следствием того, что они начали карикатурно переписывать свою историю. Вся история Украины — это история России. Вычеркивая все русское, они сами себя загоняют в тупик. А объявляя себя наследниками Бандеры, они становятся пособниками фашизма», - заявил Анатолий Степанов.
Трагедия правящей элиты Украины и поддерживающих их элит западных стран, считает историк, заключается в том, что они вычеркивают из памяти факты совместной борьбы с фашизмом. Сейчас, по его словам, это стало хорошим тоном в Европе и США. И это является ярким свидетельством духовного и политического упадка Запада и Украины, отметил писатель.