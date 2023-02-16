Плющенко допустил уход его учеников в другие сборные из-за судейства в России

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что его подопечные могут сменить спортивное гражданство.
Евгений Плющенко остался недоволен судейством юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. В разговоре с журналистами «Чемпионата» тренер не исключил, что некоторым его подопечным придется сменить спортивное гражданство и выступать в других странах.
«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — подчеркнул Плющенко.
Воспитанницы двукратного олимпийского чемпиона Вероника Жилина и Софья Титова заняли на чемпионате России второе и четвертое места соответственно. Золото завоевала Алина Горбачева, представляющая Тверскую область.