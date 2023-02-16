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Плющенко допустил уход его учеников в другие сборные из-за судейства в России

Спорт
Плющенко допустил уход его учеников в другие сборные из-за судейства в России

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что его подопечные могут сменить спортивное гражданство.

Евгений Плющенко остался недоволен судейством юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. В разговоре с журналистами «Чемпионата» тренер не исключил, что некоторым его подопечным придется сменить спортивное гражданство и выступать в других странах.

«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — подчеркнул Плющенко.

Воспитанницы двукратного олимпийского чемпиона Вероника Жилина и Софья Титова заняли на чемпионате России второе и четвертое места соответственно. Золото завоевала Алина Горбачева, представляющая Тверскую область.
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