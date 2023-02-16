В Москве обсудили опубликованный доклад 59-й Мюнхенской конференции

Накануне 59-й Мюнхенской конференции, которая начнется 17 февраля в Германии, в информационном агентстве «Россия сегодня» состоялся круглый стол на тему «Запад: стратегия последовательной эскалации». Эксперты обсудили опубликованный доклад, авторы которого обвиняют Россию и Китай в попытках изменить мировой порядок, и призывают присоединиться к своей коалиции так называемые «страны глобального юга».
Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов внимательно ознакомился с опубликованным докладом.
«В докладе есть констатация того, что «глобальный юг» в лице Африки, Латинской Америки и Азии не идет на поводу у Запада. Призыв в докладе — «выдергивать» из этого «глобального юга» отдельные государства, которые могли бы перейти на сторону вот этого антироссийского военно-политического альянса», — объяснил Белов.
На Мюнхенскую конференцию пригласили 40 глав государств и правительств, а также 90 министров, включая министра иностранных дел Украины Кулебу и планирующего выступить онлайн Зеленского. Однако наша страна приглашения от организатора слета Кристофа Хойсгена не получила.
«Решение личное Кристофа Хойсгена. «Я председатель и я решил, что не будут участвовать официальные представители из России, официальные представители Ирана и не будет участвовать, внимание, конституционная партия «Альтернатива для Германии», — отметил заместитель директора Института Европы РАН.
Последняя накануне выступила в парламенте с предложением мирного урегулирования на Украине, за что и попала в черный список. Тем временем Германия уже обучает украинских военных управлению «Леопардами», обещая отправить эти танки в Незалежную до конца марта.
«Долго решали с немецкими танками, с «Леопардами», решили. Говорили там 100-120 может быть. Потом получается больше 40, ну, три роты. Много это или мало? С точки зрения обеспечения массированной поддержки Украины этого явно недостаточно», — уверен заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
США также продолжают идти по пути эскалации. Ожидается, что на следующей неделе Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине.
«Безопасность — это тоже товар. За товар надо платить, понимаете? Корея платит, Япония платит. Почему Европа не должна за это платить. Почему Европа не должна платить за присутствие американских войск, за американскую технику, за то, что Соединенные Штаты накрывают Европу «ядерным зонтиком». Вы понимаете, что НАТО без американского ядерного зонтика — это ничто. Вообще ничто», — высказался декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
Мюнхенской конференции предшествовала встреча глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе 14-15 февраля, где обсуждалось усиление военной поддержки Украины и увеличение расходов стран НАТО на оборону.