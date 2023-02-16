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Губернатор Севастополя Развожаев озвучил сроки окончания строительства трассы «Таврида»

Общество
Губернатор Севастополя Развожаев озвучил сроки окончания строительства трассы «Таврида»

Строительство восьмого этапа автомобильной трассы «Таврида», которая должна стать основой новой дорожной системой Севастополя, завершится в 2023 году. Об этом в эфире местного телевидения сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, в настоящее время ведутся заключительные работы. Он назвал восьмой этап трассы, который считается последним, самым долгожданным федеральным проектом.

«В этом году завершится работа на восьмом этапе трассы "Таврида". Наш въезд в город будет доделан, все четыре полосы до въезда в Севастополь полноценно заработают», — подчеркнул Развожаев.

Политик добавил, что дорога соединит Крымский мост с расположенным на юго-западе полуострова Севастополем. При этом общая протяженность «Тавриды» составила 250,7 километра.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с врио главы управления общественных проектов и молодежной политики Кристиной Луневой. В ходе беседы чиновник заявил, что регион получил 195 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Образование».
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