Губернатор Севастополя Развожаев озвучил сроки окончания строительства трассы «Таврида»

Строительство восьмого этапа автомобильной трассы «Таврида», которая должна стать основой новой дорожной системой Севастополя, завершится в 2023 году. Об этом в эфире местного телевидения сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам чиновника, в настоящее время ведутся заключительные работы. Он назвал восьмой этап трассы, который считается последним, самым долгожданным федеральным проектом.
«В этом году завершится работа на восьмом этапе трассы "Таврида". Наш въезд в город будет доделан, все четыре полосы до въезда в Севастополь полноценно заработают», — подчеркнул Развожаев.
Политик добавил, что дорога соединит Крымский мост с расположенным на юго-западе полуострова Севастополем. При этом общая протяженность «Тавриды» составила 250,7 километра.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с врио главы управления общественных проектов и молодежной политики Кристиной Луневой. В ходе беседы чиновник заявил, что регион получил 195 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Образование».