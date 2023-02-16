Инвестиционный аналитик Разуваев раскрыл, чем сейчас можно остановить рост цен в России

Новость о предстоящем в ближайшее время подорожании китайских автомобилей вызвала ряд вопросов. В частности, рост цен на что-то одно никогда не бывает само по себе, а по цепочке затрагивает близкие сегменты экономики, а затем распространяется и на все остальные. Значит ли это, что россиян ждет новый виток инфляции и как остановить рост цен?