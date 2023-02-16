Инвестиционный аналитик Разуваев раскрыл, чем сейчас можно остановить рост цен в России

Новость о предстоящем в ближайшее время подорожании китайских автомобилей вызвала ряд вопросов. В частности, рост цен на что-то одно никогда не бывает само по себе, а по цепочке затрагивает близкие сегменты экономики, а затем распространяется и на все остальные. Значит ли это, что россиян ждет новый виток инфляции и как остановить рост цен?
По мнению финансового аналитика, экономиста, члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, инфляцию сейчас дает эффект базы, она вызвана скачком цен в марте-апреле прошлого года. И остановить ее может укрепление рубля.
«Но на фоне эмбарго на нашу нефть как-то крепкий рубль, пока не очень смотрится. Но так только крепкий рубль может повлиять на цены, больше никак. Надо просто с этим смириться. Главное, чтобы доходы росли быстрее, чем цены. А так, в общем, вот такая ситуация неизбежна», — прокомментировал эксперт рост цен в России и способы его остановки.
Ранее Александр Разуваев рассказал ФАН, может ли инфляция в России снизиться до 4% в годовом выражении, и дал совет россиянам, что делать со своими сбережениями, чтобы не волноваться за них.