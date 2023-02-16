В Бельгии сообщили, где больше всего туристов гибнет во время отдыха

Бельгийские туристы стали чаще гибнуть на отдыхе, чем в 2020-2021 годах, выяснила местная компания репатриации DELA.
Около 400 бельгийцев погибли или умерли на отдыхе в 2022 году, это на 30% больше прошлогодних показателей. Основной причиной смерти путешественников является сердечная недостаточность. Также туристы часто погибают в результате несчастных случаев.
«Если посмотреть на страны, где умирают бельгийцы, сдвигов немного. В течение многих лет мы репатриировали в основном соотечественников из Испании (25%) и Франции (20%), на долю которых в совокупности приходится почти половина всех наших репатриаций», — добавили в DELA.
Основная масса бельгийских туристов, которые умирают за рубежом, отдыхают в Западной Европе. На третьем и четвертом местах после Испании и Франции располагаются Нидерланды и Турция.