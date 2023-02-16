«Журналист с сомнительной репутацией», или как Белый дом пытается отрицать свою причастность к взрывам на «Северных потоках»

Недавно вышло очередное разоблачение преступления американских властей. Американский журналист-исследователь Сеймур Херш опубликовал статью, в которой разоблачил причастность США ко взрывам на газопроводах «Северный поток» 26 сентября 2022 года. По данным Херша, под видом военных учений американские ВМС заложили взрывчатку на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в июне 2022 года. Херш отмечает, что эта операция была заказана президентом США Джо Байденом и что ее планирование началось в декабре 2021 года, то есть за несколько месяцев до начала военных действий на Украине.