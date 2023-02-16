«Журналист с сомнительной репутацией», или как Белый дом пытается отрицать свою причастность к взрывам на «Северных потоках»

Недавно вышло очередное разоблачение преступления американских властей. Американский журналист-исследователь Сеймур Херш опубликовал статью, в которой разоблачил причастность США ко взрывам на газопроводах «Северный поток» 26 сентября 2022 года. По данным Херша, под видом военных учений американские ВМС заложили взрывчатку на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в июне 2022 года. Херш отмечает, что эта операция была заказана президентом США Джо Байденом и что ее планирование началось в декабре 2021 года, то есть за несколько месяцев до начала военных действий на Украине.
Американские власти вполне ожидаемо назвали обвинения Херша «полной выдумкой». Крупные американские СМИ никак не отреагировали на эту историю. Про расследование Херша написали российские, китайские, индийские, а также некоторые австралийские и британские СМИ. Не оставил без внимания эту ситуацию и Эдвард Сноуден.
Почему же основные американские СМИ даже не попытались уличить Херша во лжи? На самом деле, исследование о причастности США к взрывам на «Северном потоке», далеко не первое разоблаченное Хершем преступление США на международном уровне.
В 1970 году Сеймур Херш получил Пулитцеровскую премию за доказательство вины американских военных в резне во вьетнамской деревне Сонгми в 1969 году, в ходе которой погибли около 500 мирных жителей. В 2004 году Херш опубликовал статью о причастности американских военных к пыткам заключенных в тюрьме Абу-Грейб в Ираке. В 2005 году Херш опубликовал материалы, доказывающие, что президент США Джордж Буш планировал бомбардировку Ирана. Херш разоблачил еще множество громких скандалов с участием американского правительства, которые с течением времени получали официальное подтверждение.
Изначально руководство США решило, что для устранения Херша из информационного поля будет достаточно дискредитировать его в СМИ. Именно поэтому крупнейшим американским медиа, а именно New York Times, Washington Post, CNN и так далее, было поручено раскритиковать статьи Херша. В итоге журналиста обвиняли в выдумывании теорий заговора и отсутствии доказательств в его исследованиях.
Под последним обвинением подразумевается использование Хершем показаний анонимных источников. Тем не менее, использование данных от анонимных источников является нормальным явлением в журналистике, а сотрудники Washington Post, которые критиковали Херша за использование показаний анонимных источников, сами неоднократно ссылались на них в многочисленных публикациях. Двойные стандарты на лицо.
В то время, пока во всем мире Сеймур Херш признан легендарным журналистом, чьи исследования несмотря на попытки дискредитации со стороны американских СМИ, были полностью подтверждены, в США он стал журналистом с «сомнительной репутацией». По мнению ряда независимых блогеров, последнее расследование Херша о «Северном потоке» было проигнорировано крупнейшими американскими СМИ из-за недостатка доказательств и якобы плохой репутации самого журналиста.
Начнем с надежности самого Херша как журналиста. Кто будет более надежным с журналисткой точки зрения: Сеймур Херш, неоднократно изобличивший преступления США, или корпоративные СМИ, находящиеся под контролем спецслужб, которые те сами преступления организовали?
Якобы сомнительной репутации Херша способствовали попытки дискредитации со стороны американских медиа. Поняв, что попытки очернить Херша уже не сработают, крупные американские СМИ решили не писать о его новых статьях вовсе, надеясь, что общественность не узнает о них. К их огромному сожалению, в обход крупным СМИ, расследование Херша распространилось через альтернативные американские медиа, неподконтрольные властям США соцсети и иностранные редакции.
Активные попытки корпоративных СМИ доказать несостоятельность исследований Херша и замолчать их только сильнее подтверждают их подлинность. Именно поэтому людям пора открыть глаза и понять, что происходит вокруг. К счастью, все еще есть журналисты, такие как Херш, которые не боятся показать нам правду. Нам лишь остается не поддаваться лжи, распространяемой сообщниками преступников, заседающих в Белом доме и Конгрессе США.