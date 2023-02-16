Активный экспорт российской нефти в Азию поддерживает курс рубля

Россия продолжает активно экспортировать черное золото в азиатский регион. Аналитики ФБА «Экономика сегодня» полагают, что поддержку рублю будут оказывать нефтяные котировки, которые пока держатся на хороших отметках.
На сегодняшний день участники рынка в ожидании десятого пакета санкций со стороны Европы. По мнению экспертов, они затронут три банка: «Росбанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк». Также санкции могут коснуться Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ РФ), ожидается запрет на экспорт в Россию из Европы техники. Кроме того, санкции коснуться около 130 физических и юридических лиц.
Положительно на курсе рубля отразились вчерашние данные отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
«Экспорт нефти из России в январе вырос на 6,3% до уровня 5,1 млн баррелей в сутки, при этом добыча снизилась всего на 160 тысяч баррелей в сутки. Россия продолжает активно экспортировать нефть, в основном в азиатский регион. Учитывая, что цены на нефть пока держатся на хороших отметках, пытаются даже подрастать, это будет поддерживать рубль. Также приближается налоговый период, что также положительно скажется на российской валюте», — отметили специалисты.
Также экономисты обратили внимание на опубликованные вчера данные по инфляции в еженедельном разрезе: рост цен составил 0,18%, что ниже, чем было неделей раньше — 0,26%.
«Пока, можно сказать, что инфляция стабилизировалась, начала снижаться. Однако в случае ее роста, не исключено, что в марте ЦБ РФ может пойти на повышение процентной ставки. Актуальным остается диапазон от 70 до 75 рублей за доллар, по отношению к юаням — от 10 до 11 рублей за китайскую денежную единицу», — добавили аналитики.
Ранее в пресс-центре «Россия сегодня» прошла конференция посла Ирана в России Казема Джалали. Дипломат предложил использовать рубль в качестве основной расчетной валюты.