Активный экспорт российской нефти в Азию поддерживает курс рубля

На сегодняшний день участники рынка в ожидании десятого пакета санкций со стороны Европы. По мнению экспертов, они затронут три банка: «Росбанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк». Также санкции могут коснуться Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ РФ), ожидается запрет на экспорт в Россию из Европы техники. Кроме того, санкции коснуться около 130 физических и юридических лиц.