Дирижер Гергиев не смог прилететь в Сочи для участия в Международном фестивале искусств

Российский дирижер Валерий Гергиев не смог принять участие в гала-концерте, посвященном открытию XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Музыкант должен был выступить вместе с народным артистом СССР Юрием Башметом, однако ему не удалось прилететь в южный город «по независящим от фестиваля причинам». При этом об отсутствии дирижера на концерте стало известно всего за час до его начала.
«Вместо Валерия Гергиева в концерте открытия фестиваля будет принимать участие Алексей Рубин», — говорится в заявлении пресс-службы.
Международный фестиваль искусств стартовал в Сочи с 15 февраля. Мероприятие, ставшее главным культурным событием этой зимы в России, продлится до 27 февраля.
Ранее дирижер Юрий Башмет рассказал о неприятном случае, произошедшем во время его концерта в Зальцбурге пять лет назад. Выступление оркестра попытался сорвать украинский активист.