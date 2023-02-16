Автор WP Наполитано предрек катастрофу из-за тайной операции США на Украине

Американские военные тайно присутствуют на Украине. Они занимаются обучением ВСУ, рассказал автор The Washington Post Эндрю Наполитано.
В статье предрекли Вашингтону катастрофу из-за тайной операции США на Украине. Речь идет о присутствии американских военных в стране. Они одеты в гражданскую одежду. В таком случае не может быть и речи об официальных действиях Соединенных Штатов.
«Некоторое предоставленное оборудование настолько сложное в применении, что американским военным приходится лично приезжать на Украину и обучать бойцов ВСУ», — говорится в материале WP.
Наполитано отметил, что западная техника не поможет ВСУ. Российская армия превосходит украинскую на поле боя, добавил автор статьи.