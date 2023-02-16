Выборы в Парагвае могут оставить Тайвань без союзника

Парагвай — одна из 14 стран мира, имеющих официальные дипломатические отношения с Тайванем. Однако связи между странами находились в последние годы под давлением, особенно со стороны производителей говядины и фермеров, которые рассматривают эти отношения как препятствие для получения доступа к крупнейшему в мире рынку для своейпродукции.