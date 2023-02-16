Выборы в Парагвае могут оставить Тайвань без союзника

Берлин, 16 февраля. Тайвань может потерять последнего союзника в Южной Америке в лице Парагвая после предстоящих выборов в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.
Президент Парагвая Марио Абдо нанес 16 февраля официальный визит в Тайвань в преддверии апрельских выборов, на которых латиноамериканская страна может отказаться от Тайбэя в пользу Пекина. Если оппозиция выиграет на предстоящих выборах, новое правительство сделает выбор в пользу КНР в надежде увеличить экспорт сои и говядины.
«Госпожа президент, всем вам хорошо знакома фраза о том, что судьба объединяет людей, находящихся далеко друг от друга, и я думаю, что так было и с нашими странами. Сегодня наши страны гораздо больше, чем друзья, они партнеры и стратегические союзники, которые разделяют ценности и единое видение создания мирного, демократического и устойчивого мира», — подчеркнул Абдо, обращаясь к президенту Тайваня Цай Инвэнь на приветственной церемонии.
Абдо больше не баллотируется на пост президента. Его преемник Сантьяго Пенья заявил, что отношения Парагвая с Тайванем останутся неизменными, если он победит 30 апреля.
Парагвай — одна из 14 стран мира, имеющих официальные дипломатические отношения с Тайванем. Однако связи между странами находились в последние годы под давлением, особенно со стороны производителей говядины и фермеров, которые рассматривают эти отношения как препятствие для получения доступа к крупнейшему в мире рынку для своейпродукции.
За последние годы Китай, активно инвестирующий в регион, привлек на свою сторону ряд бывших союзников Тайбэя, последним из которых стала Никарагуа в декабре 2021 года.