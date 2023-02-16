Жительница Сахалина перевела телефонным аферистам 1,8 миллиона рублей

На Сахалине произошло крупное мошенничество. Жертвой злоумышленников стала 47-летняя жительница Южно-Сахалинска.
Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил преступник и представился сотрудником банка. Лжеменеджер заявил, будто неизвестные оформили на собеседницу кредит.
Аферист подчеркнул, что женщине необходимо «дооформить» займ. Он пояснил, будто повторная заявка позволит отменить предыдущий кредит.
Заявительница выполнила инструкции мошенника и даже сделала две транзакции по 900 тысяч рублей каждая.