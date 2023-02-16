Пост Захаровой побудил велозавод «Форвард» выпустить зеленые «Камы»

Пермский велозавод «Форвард» планирует выпустить зеленые «Камы» в честь официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом рассказали на предприятии.
Недавно дипломат отреагировала на новость о возрождении бренда «Кама». Она также вспомнила, что в детстве каталась на зеленом велосипеде.
«После этого мы добавили в бизнес-план еще одну расцветку», – сказал представитель предприятия в беседе с РИА Новости.
Собеседник издания отметил, что завод приступит к производству велосипедов в 2024 году. Представитель предприятия также высказался о работе завода. По его словам, на этот сезон запланировали 3 тысячи велосипедов, которые уже пошли в продажу. Планируется дозаказ еще на 6-7 тысяч.
Ранее Мария Захарова прокомментировала высылку организатора акции «Бессмертный полк» Сергея Чаулина из Эстонии. По ее словам, такой шаг является проявлением русофобии.