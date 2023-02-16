Пост Захаровой побудил велозавод «Форвард» выпустить зеленые «Камы»

Собеседник издания отметил, что завод приступит к производству велосипедов в 2024 году. Представитель предприятия также высказался о работе завода. По его словам, на этот сезон запланировали 3 тысячи велосипедов, которые уже пошли в продажу. Планируется дозаказ еще на 6-7 тысяч.