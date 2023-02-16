Политологи надеются, что Госдума и Совфед РФ признают США государством-террористом

Россия должна добиваться признания США страной-агрессором, учитывая их причастность к взрывам газопроводов «Северного потока». Российское руководство вправе отвечать на агрессивные выпады Соединенных Штатов подобным образом. Об этом в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» заявили политологи и специалисты по международному праву.
Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН в связи с появлением новой информации о подрыве трубопроводов «Северный поток». Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США, а взорвали норвежские спецслужбы. Россия рассматривает взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» как акт международного терроризма.
Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин считает своевременным и правильным решение обратиться в Совет безопасности ООН по данному вопросу. По его словам, именно на этот международный орган возложена главная ответственность по поддержанию мира и безопасности.
«Сегодня это единственный орган для решения такого серьезнейшего вопроса, поскольку имеет место угроза миру и безопасности», — отметил Дмитрий Лабин.
По словам юриста, если Совбез сочтет США ответственными за подрыв труб, этот прецедент может лечь в основу следственных действий. В связи с этим он надеется, что российские дипломаты приложат максимум усилий, чтобы добиться от СБ ООН квалификации США как минимум в качестве государства-агрессора.
«Нашей стране нужно приложить усилия, чтобы представить все имеющиеся для этого факты», — заявил Дмитрий Лабин.
Юрист сомневается, что СБ ООН может признать США государством-террористом. По его словам, даже признание их государством-агрессором ранее не привело к каким-то значительным последствиям для них.
«США много раз совершали действия, которые квалифицировались как агрессия, все они известны: это и Вьетнам, и Никарагуа, спор с которой, кстати, был рассмотрен международным судом ООН и частично был признан. И это был беспрецедентный поступок со стороны США, которые отказались выполнять решение международного суда ООН, хотя юрисдикцию суда они признают», — напомнил Дмитрий Лабин.
Политолог и публицист Юрий Светов тоже не верит, что признание США государством-террористом или агрессором возымеет на них какое-то действие. По его словам, мы можем сами признать США государством-террористом, но наказать американцев за подрыв газопроводов навряд ли сможем.
«Госдума вполне может принять такого рода решение. Посмотрим, что скажет президент в своем обращении к Федеральному собранию. Может быть, он выскажет такую просьбу. Однако оно последствий иметь не будет», — заявил Юрий Светов.
По его мнению, американцы считают себя защищенными от любых юрисдикций мира, поскольку считают себя единственным суверенным государством в мире.
«Это США распространяют свою юрисдикцию на весь мир. Ежели им кто-то не нравится, его схватят в любой стране, притащат к себе, осудят, посадят в тюрьму. Протестуйте потом, не протестуйте, человек будет сидеть в этой тюрьме, и так же по всем другим историям», - отметил Юрий Светов.
Публицист отмечает, что не стоит питать иллюзий относительно гипотетического осуждения Вашингтона. У Штатов слишком серьезный перевес в Совете Безопасности (3 к 2). И любое предложение такого рода будет автоматически ветировано Францией и Великобританией.
Единственный действенный метод, по мнению политолога, заключается в создании контругроз для Вашингтона. Такой модели поведения с переменным успехом придерживался Советский Союз, что заставляло Штаты воздерживаться от агрессии.
«Самолеты У-2 летали над СССР, пока мы не могли ничего сделать. Потом сбили его с огромным трудом, наш самолет пострадал, но после этого американцы воздержались от продолжения полетов над нашей территорией. Наше разведка тоже отвечала достаточно жестко ударом на удар, хотя мы соизмеряли, что мы можем сделать, чего не можем», — напомнил политолог.
Политический деятель, политолог, публицист Дарья Митина солидарна с мнением коллеги. По ее мнению, попытка наказать США через Совбез ООН обречена на провал, потому что эта международная организация находится под полным контролем США.
«ООН и масса ее руководящих органов контролируются США. США крайне невыгодно, во-первых, чтобы такое компетентное обсуждение теракта состоялось, во-вторых, чтобы оно было результативным. Понятно, что США против себя работать не будут, и сделают все возможное, чтобы этот вопрос замотать и не допустить до обсуждения», — заявила Дарья Митина.
Политолог уверена, что США причастны к теракту против газопроводов «Северного потока». По ее словам, именно этим объясняется нервная реакция руководства США и в целом страны на материалы расследования журналиста Сеймура Херша. Взрывной эффект для мирового сообщества, по ее мнению, вызвал бы подъем двух неразорвавшихся бомб, о которых пишет американский журналист. У США и их европейских партнеров такие возможности есть, и как они ими распорядятся, будет свидетельствовать о том, причастны они к терактам или нет, отметила Дарья Митина.