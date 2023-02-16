Политологи надеются, что Госдума и Совфед РФ признают США государством-террористом

Политолог уверена, что США причастны к теракту против газопроводов «Северного потока». По ее словам, именно этим объясняется нервная реакция руководства США и в целом страны на материалы расследования журналиста Сеймура Херша. Взрывной эффект для мирового сообщества, по ее мнению, вызвал бы подъем двух неразорвавшихся бомб, о которых пишет американский журналист. У США и их европейских партнеров такие возможности есть, и как они ими распорядятся, будет свидетельствовать о том, причастны они к терактам или нет, отметила Дарья Митина.