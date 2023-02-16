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Компания Kia отзовет более 5,4 тысяч кроссоверов Sorento, реализованных в России

Общество
Компания Kia отзовет более 5,4 тысяч кроссоверов Sorento, реализованных в России

Компания «Киа Россия и СНГ» планирует отозвать более 5 тысяч автомобилей модельного ряда Sorento, реализованных в последние два года. Это будет сделано с целью обновления программного обеспечения системы управления трансмиссией, указано в заявлении Росстандарта.

Всего официальный представитель южнокорейского бренда в России намерен снять с продажи 5455 машин. Руководство компании приняло соответствующее решение в связи с жалобами на периодические толчки, появляющиеся в момент переключения передач. Также были выявлены вибрации при трогании с места и ускорении, что требует модернизации модуля управления трансмиссией.

Владельцы автомобилей, подпадающих под условия программы, получат уведомление о необходимости посетить ближайший дилерский центр. Сотрудников обяжут бесплатно провести ремонтные работы.

При этом водители могут самостоятельно проверить статус своего транспортного средства, сравнив VIN-код с опубликованным на сайте Росстандарта списком.

Ранее автоиструктор Анатолий Колонтай предупредил о риске получить травмы, если в салоне машины находятся незакрепленные предметы. В частности, речь идет о попадании автомобиля в ДТП или резком торможении.
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