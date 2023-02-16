Компания Kia отзовет более 5,4 тысяч кроссоверов Sorento, реализованных в России

Всего официальный представитель южнокорейского бренда в России намерен снять с продажи 5455 машин. Руководство компании приняло соответствующее решение в связи с жалобами на периодические толчки, появляющиеся в момент переключения передач. Также были выявлены вибрации при трогании с места и ускорении, что требует модернизации модуля управления трансмиссией.