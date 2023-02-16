Российская теннисистка Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Дохе

Вероника Кудерметова в трех сетах обыграла шестую ракетку мира Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе. Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 6 минут, завершилась победой россиянки со счетом 6:2, 3:6, 6:1. За три сета Кудерметовой удалось дважды подать навылет и реализовать семь брейк-пойнтов из 13.