Гуси, лебеди и клумбы: можно ли «творить красоту» из старых автомобильных покрышек

В России существуют стандарты утилизации отработавших автошин. Их нельзя складировать в местах сбора ТКО и утилизировать вместе с бытовым мусором, оставление на контейнерных мусорных площадках также запрещено: оператор по обращению с отходами просто не станет вывозить их. Поделки из старых шин, которые народные умельцы использовали для изготовления клумб, ограждений, декоративных уличных фигур (лебеди, цапли, собачки и пр.), также вне закона, даже если они размещены на частной территории, например, на даче. Сотрудники ЖКХ обязаны их удалить с подконтрольной территории, а умельцу придется оплатить административный штраф в соответствие с ч.1 ст.8.2 КоАП: от 2000 рублей до 3000 — в случае повторного нарушения. Штрафы для юрлиц составляют до 250000 рублей. Если же в результате неправильного обращения с покрышками как с отходами III-IV класса опасности будет нанесен ущерб экологии, вместо штрафа может быть применено уголовное наказание.