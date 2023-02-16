Гуси, лебеди и клумбы: можно ли «творить красоту» из старых автомобильных покрышек

Народное творчество в виде гусей-лебедей, клумб и собачек из старых автомобильных шин, оказывается, может быть опасным. Почему это так, корреспонденту ФАН рассказал эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ», эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко.
Лебеди и клумбы
Можно ли вместо утилизации делать из шин декоративные конструкции типа лебедей или клумб?
По мнению Рыбальченко, от того, что шина стоит на колесе авто или из нее же сделали цаплю и поставили во дворе, ничего принципиально не меняется.
«С точки зрения науки, шина в виде колеса и шина в виде цапли не отличаются ничем. Особенно, если цапля покрашена какой-нибудь розовой краской, как многие любят делать во дворах. Такая шина ничего не излучает в воздух. И уж точно не больше, чем десятки шин от стоящих рядом машин. Но мы должны понимать, что такие поделки (а цапли из шин, как правило, служат недолго) становятся мусором и рано или поздно будут сожжены дворником, а то и пойдут в утиль. И точно не попадут в утиль для шин, потому что никто не догадается отнести эту цаплю в специальное место для сбора шин», — предупредил эксперт.
Создателям таких фигурок следует помнить, что нельзя их размещать где-нибудь на даче рядом с пищевыми посадками. А также внимательно следить, чтобы это изделие не оказалось в обычном мусоре и уже тем более не было сожжено.
«Ведь шина, ставшая цаплей, в душе своей останется все той же шиной. И при сгорании принесет все те же пренеприятнейшие сюрпризы», — подытожил Илья Рыбальченко.
Нарушение и наказание
В России существуют стандарты утилизации отработавших автошин. Их нельзя складировать в местах сбора ТКО и утилизировать вместе с бытовым мусором, оставление на контейнерных мусорных площадках также запрещено: оператор по обращению с отходами просто не станет вывозить их. Поделки из старых шин, которые народные умельцы использовали для изготовления клумб, ограждений, декоративных уличных фигур (лебеди, цапли, собачки и пр.), также вне закона, даже если они размещены на частной территории, например, на даче. Сотрудники ЖКХ обязаны их удалить с подконтрольной территории, а умельцу придется оплатить административный штраф в соответствие с ч.1 ст.8.2 КоАП: от 2000 рублей до 3000 — в случае повторного нарушения. Штрафы для юрлиц составляют до 250000 рублей. Если же в результате неправильного обращения с покрышками как с отходами III-IV класса опасности будет нанесен ущерб экологии, вместо штрафа может быть применено уголовное наказание.
Ранее Илья Рыбальченко рассказал, какие способы утилизации старых автопокрышек вредят здоровью и экологии.