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Военкоры показали первые фото из Парасковиевки, где с тяжелыми боями продвигается ЧВК «Вагнер»

Армия
Военкоры показали первые фото из Парасковиевки, где с тяжелыми боями продвигается ЧВК «Вагнер»

Военные корреспонденты Дмитрий Астрахань и ДонеZкий опубликовали первые фото из населенного пункта Парасковиевка, за который ведут тяжелые бои бойцы ЧВК «Вагнер».

По словам журналистов, они первыми после штурмовиков зашли на окраины поселка, в котором еще продолжают идти боевые действия. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются с боями вперед.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут полностью окружить и блокировать Бахмут в марте-апреле. Однако на ход боевых действий может оказать влияние получение ВСУ западной военной помощи, отметил предприниматель. По словам Пригожина, все бойцы ЧВК «Вагнер» готовы уничтожать военную технику НАТО, отправленную на Украину.
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