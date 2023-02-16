Военкоры показали первые фото из Парасковиевки, где с тяжелыми боями продвигается ЧВК «Вагнер»

Военные корреспонденты Дмитрий Астрахань и ДонеZкий опубликовали первые фото из населенного пункта Парасковиевка, за который ведут тяжелые бои бойцы ЧВК «Вагнер».
По словам журналистов, они первыми после штурмовиков зашли на окраины поселка, в котором еще продолжают идти боевые действия. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются с боями вперед.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут полностью окружить и блокировать Бахмут в марте-апреле. Однако на ход боевых действий может оказать влияние получение ВСУ западной военной помощи, отметил предприниматель. По словам Пригожина, все бойцы ЧВК «Вагнер» готовы уничтожать военную технику НАТО, отправленную на Украину.