Военкоры показали первые фото из Парасковиевки, где с тяжелыми боями продвигается ЧВК «Вагнер»

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут полностью окружить и блокировать Бахмут в марте-апреле. Однако на ход боевых действий может оказать влияние получение ВСУ западной военной помощи, отметил предприниматель. По словам Пригожина, все бойцы ЧВК «Вагнер» готовы уничтожать военную технику НАТО, отправленную на Украину.