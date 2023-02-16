Аналитики предупредили о риске дефолта в США

Бюджетное управление конгресса прогнозирует, что дефицит бюджета США в этом финансовом году составит примерно 1,4 трлн долларов. В то же время специалисты ожидают роста дефицита, который в течение нескольких лет, вероятно, достигнет 3 триллионов. Это связано с увеличением расходов на социальное обеспечение, медицинскую помощь и обслуживание долгов правительства. В управлении отмечают, что размер государственного долга увеличится с нынешних 98% до 118% ВВП в 2033 году. Экономисты прогнозируют, что в текущем году экономика США продолжит сталкиваться с высокой инфляцией, которая будет усугубляться ростом безработицы и сокращением ВВП.