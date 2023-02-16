Аналитики предупредили о риске дефолта в США

Вашингтон, 16 февраля. Соединенные Штаты уже в июле могут столкнуться с невозможностью оплачивать финансирование правительственных программ в случае, если законодатели не примут решение относительно увеличения потолка госдолга. Об этом предупреждает бюджетное управление Конгресса США.
В опубликованной в среду аналитической записке специалисты управления сообщили, что действие так называемых чрезвычайных мер, которые были введены Минфином, может закончиться до июля, если ожидания по налоговым поступлениям не оправдаются. В то же время они указывают, что срок исчерпания средств на балансе правительства зависит от многих факторов.
«Прогнозируемая дата исчерпания является неопределенной, поскольку сроки и объем поступлений и расходов за прошедшие месяцы могут отличаться от прогнозов», — говорится в сообщении бюджетного управления.
Администрация Байдена превысила предыдущий законодательно согласованный потолок госдолга, который был установлен на уровне 31,4 триллиона долларов, еще в январе. В настоящее время министерство финансов США применяет ряд специальных бухгалтерских маневров, чтобы продолжать выплачивать обязательства правительства перед держателями облигаций, получателями социального обеспечения и другими лицами.
Межпартийные переговоры относительно очередного повышения лимита заимствований зашли в тупик после того, как начал работу новый состав конгресса, в котором республиканцы контролируют большинство в Палате представителей. Члены Республиканской партии требуют, чтобы любая сделка по повышению потолка долга сопровождалась сокращением государственных расходов. Белый дом и демократы в конгрессе отвергли это требование, утверждая, что законодатели должны повысить лимит долга без каких-либо предварительных условий.
В то же время жесткие позиции сторон заставляют аналитиков рассматривать вероятность дефолта США, что может привести финансовые рынки в штопор и нанести более масштабный ущерб мировой и американской экономике.
Президент Джо Байден обвинил своих оппонентов в том, что они используют экономические вопросы в качестве инструмента политической борьбы.
«Республиканцы не имеют права играть в политику с жизнями людей и верой в способность Соединенных Штатов оплачивать свои долги», — заявил он, выступая в Мэрилендском профсоюзном зале.
Байден сообщил, что подробно изложит свой бюджетный план 9 марта, и призвал республиканцев представить свои предложения.
В свою очередь спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил обеспокоенность суммой, которую федеральное правительство тратит на обслуживание долга. Он сказал, что прогнозируемое увеличение этих платежей означает, что конгрессу необходимо ограничить расходы.
«Финансирование дополнительных расходов разрушит нашу страну. Вот почему мы должны договориться об ответственном увеличении лимита долга, которое приведет в порядок нашу финансовую систему», — написал он в Twitter.
Бюджетное управление конгресса прогнозирует, что дефицит бюджета США в этом финансовом году составит примерно 1,4 трлн долларов. В то же время специалисты ожидают роста дефицита, который в течение нескольких лет, вероятно, достигнет 3 триллионов. Это связано с увеличением расходов на социальное обеспечение, медицинскую помощь и обслуживание долгов правительства. В управлении отмечают, что размер государственного долга увеличится с нынешних 98% до 118% ВВП в 2033 году. Экономисты прогнозируют, что в текущем году экономика США продолжит сталкиваться с высокой инфляцией, которая будет усугубляться ростом безработицы и сокращением ВВП.