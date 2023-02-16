Стало известно, как выглядит пропавший с экранов Амаяк Акопян

Иллюзионист и актер Амаяк Акопян появился в шоу «Малахов» на канале «Россия-1». Благодаря этому стало известно, как выглядит пропавший с экранов фокусник.
Артист давно ведет затворнический образ жизни. Акопяну, по его словам, предлагают съемки в сериалах, но он отказывается, так как эти предложения кажутся ему неинтересными.
Иллюзионист объяснил ведущему Андрею Малахову, почему пропал из поля зрения публики. В 2005 году у актера умер отец, а несколько лет назад из жизни ушла мать фокусника. Из-за потери родителей артиста настигла депрессия.
«Я захлопнулся внутри себя, осыпаюсь по сию пору», — цитирует Акопяна Teleprogramma.pro.
Актер признался, что его круг собеседников сузился до внутренних монологов. Их понимает и расшифровывает только супруга иллюзиониста. Именно она помогает фокуснику дышать полной грудью.
Акопян добавил, что зашторился и не с кем не общается. Однако артисту приятно, что Малахов «прислушался к его молчанию» и позвал на передачу. Иллюзионист давно никуда не ходит, поскольку ему трудно общаться.