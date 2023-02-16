Российская компания «Спутникс» разработает аналог мониторингового сервиса FlightRadar

Предприятие «Спутникс», входящее в Sitronics Group, планирует развивать российскую спутниковую группировку для отслеживания перемещений воздушных судов. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Владислава Иваненко.
В четверг, 16 февраля, предприниматель принял участие в 15-й конференции Satellite Russia. Мероприятие проходит на территории ВДНХ в Москве.
Специалист рассказал, что «Спутникс» намерен создать систему для мониторинга движения самолетов. При этом он выразил надежду на сотрудничество с зарубежными коллегами, которых также могут заинтересовать собранные данные.
«Будет развиваться в ближайшее время группировка из нескольких десятков таких аппаратов, чтобы получать данные так же, как MarineTraffic или FlightRadar», — подчеркнул Иваненко.
В настоящее время компания занимается разработкой сразу нескольких моделей космических аппаратов, предназначенных для внедрения в многоспутниковую группировку. Как стало известно, технику будут использовать для анализа судоходства и дистанционного зондирования Земли с отслеживанием метеоусловий.
Ранее гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о подключении мусоровозов в Мариуполе к системе мониторинга. На текущем этапе интеграция затронула 19 единиц спецтехники.