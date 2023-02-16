День парфюма: эксперт Галина Анни рассказала, как в изобилии флаконов найти свой аромат

16 февраля в мире отмечается необычный праздник под названием «День поиска запахов». Парфюм является важной составляющей образа человека. С его помощью можно как притянуть к себе собеседника, так и оттолкнуть. «Свой» запах многие люди ищут годами, периодические посещая парфюмерные магазины в поисках «того самого».
За последние 10-15 лет в мире существенно увеличилось число парфюмерных запусков. Если в середине нулевых выходило несколько сотен наименований духов в год, то сейчас ежегодно появляется несколько тысяч. Расцвела нишевая парфюмерия, люксовые марки стали выпускать больше товара. Не отстает, конечно, и масс-маркет.
Парфюмерный эксперт, коллекционер, автор блога Sweet Sixties Галина Анни во время беседы с корреспондентом ФАН рассказала о парфюмерной индустрии и дала несколько советов, как выбрать подходящий аромат.
«Разобраться в новинках на полках магазинов неподготовленному человеку бывает трудно. Если есть желание и интерес, попробуйте завести привычку регулярно заходить в парфюмерные магазины и знакомиться с ароматами. Можно каждый визит посвятить одной марке. Возьмите блоттеры, нанесите на них духи, подпишите их, положите в книгу, разделяя страницами, перенюхайте дома в спокойной обстановке. Духи, понравившиеся сразу, можно нанести на запястье», — поделилась Галина Анни.
В социальных сетях есть опытные консультанты, которые помогут сориентироваться в парфюмерном изобилии. Однако, не следует делать скоропалительных покупок. Собеседница ФАН рекомендует дать себе возможность не спеша изучить то, как раскрывается аромат, комфортно ли вам в нем, приносит ли он радость. У каждого из нас своя химия кожи и ароматные «якоря».
«Сейчас можно приобрести наборы пробников, аромабоксы, чтобы внимательно исследовать, как влияют на вас ароматы. Подпишитесь на парфюмерных блогеров, чьи вкусы разделяете, читайте парфюмерную энциклопедию Fragrantica, ходите на парфюмерные выставки, открывайте для себя новые пространства большого ароматного мира», — заключила парфюмерный эксперт.
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