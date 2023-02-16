День парфюма: эксперт Галина Анни рассказала, как в изобилии флаконов найти свой аромат

В социальных сетях есть опытные консультанты, которые помогут сориентироваться в парфюмерном изобилии. Однако, не следует делать скоропалительных покупок. Собеседница ФАН рекомендует дать себе возможность не спеша изучить то, как раскрывается аромат, комфортно ли вам в нем, приносит ли он радость. У каждого из нас своя химия кожи и ароматные «якоря».