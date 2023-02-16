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В США не подтвердили версию о сборе разведданных сбитыми аэростатами

Политика
В США не подтвердили версию о сборе разведданных сбитыми аэростатами

Сбитые в американском воздушном пространстве аэростаты не собирали разведданные. Об этом рассказали в Белом доме.

В США не подтвердили версию о сборе разведданных сбитыми летающими объектами. Американская сторона ликвидировала три аэростата. Среди них и китайский воздушный шар, который оказался над Монтаной.

В Госдепе США утверждали, что аэростат шпионский. Вашингтон отказывался верить объяснениям Пекина. Власти Китая утверждали, что аэростат использовался в исследовательских, а не шпионских, целях.
США аэростаты разведданные
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