В США не подтвердили версию о сборе разведданных сбитыми аэростатами

Сбитые в американском воздушном пространстве аэростаты не собирали разведданные. Об этом рассказали в Белом доме.
В США не подтвердили версию о сборе разведданных сбитыми летающими объектами. Американская сторона ликвидировала три аэростата. Среди них и китайский воздушный шар, который оказался над Монтаной.
В Госдепе США утверждали, что аэростат шпионский. Вашингтон отказывался верить объяснениям Пекина. Власти Китая утверждали, что аэростат использовался в исследовательских, а не шпионских, целях.