Аналитики: США пытаются сделать все, чтобы цены на нефть снижались

Соединенные штаты Америки борются с высокой инфляцией и всеми силами пытаются снизить цены на нефть. Однако, по мнению аналитиков ФБА «Экономика сегодня», на фоне восстановления экономики Китая и планируемом сокращении предложения со стороны ОПЕК и прежде всего со стороны России — возможен дефицит, что в любом случае отразится на котировках не в пользу Штатов.
Вчера был опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства. МЭА улучшило свой прогноз роста спроса на нефть в текущем году примерно на 100 тысяч баррелей в сутки.
«Ожидается, что теперь спрос вырастет на два миллиона баррелей в сутки. Почти половина этого спроса будет достигнута за счет увеличения спроса на нефть в Китае. Также в отчете сказано, что в первом полугодии на фоне восстановления потребления в Китае ожидается некоторый профицит нефти на рынке, но уже во втором полугодии на фоне сокращения предложения со стороны ОПЕК и прежде всего со стороны России — будет дефицит. Ожидается, что уже в первом квартале добыча нефти в России снизится на один миллион баррелей в сутки, соответственно, нефти будет становиться все меньше», — отметили эксперты.
Также в отчете МЭА отметили, что страны ОПЕК в январе снизили добычу на 160 тысяч баррелей в сутки до уровня 38,18 млн баррелей в сутки. Это, по словам экономистов, также свидетельствует о сильно ограниченном предложении.
Обратили внимание аналитики и на данные по запасам нефти от Минэнерго США. Они показали, что за предыдущую неделю запасы нефти выросли на 16,3 млн баррелей, хотя ожидался рост всего на 1,16 млн. Добыча, как и стратегический резерв остались без изменений.
«Такой резкий скачок запасов обусловлен тем, что нефтеперерабатывающие заводы ушли на техническое обслуживание. Спрос на нефть пока невысокий. Но такие негативные данные все же удержали нефть. По сути, сейчас Штаты пытаются сделать все, чтобы цены на нефть снижались, там борются с инфляцией. Цены держатся, поскольку участники рынка больше сейчас обеспокоены тем, что спрос Китая будет расти, а предложение будет снижаться», — подытожили эксперты.
Таким образом, аналитики сохраняют свой прогноз по ценам на нефть о возврате к отметке 90 долларов за баррель в течение февраля и марта. Стоимость черного золота остается в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель.
Ранее в февральском докладе ОПЕК сообщили, что альянс снизил прогноз по уровню нефтедобычи вне организации в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки.