Аналитики: США пытаются сделать все, чтобы цены на нефть снижались

Соединенные штаты Америки борются с высокой инфляцией и всеми силами пытаются снизить цены на нефть. Однако, по мнению аналитиков ФБА «Экономика сегодня», на фоне восстановления экономики Китая и планируемом сокращении предложения со стороны ОПЕК и прежде всего со стороны России — возможен дефицит, что в любом случае отразится на котировках не в пользу Штатов.