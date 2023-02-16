Кто-то воюет, а кто-то на море: итоги опроса депутатов ГД за 15 и 16 февраля

Десятки депутатов по итогам 15 и 16 февраля поделились с корреспондентами ФАН своим мнением об инициативе запретить чиновникам выезд за рубеж на отдых в период проведения СВО. Большинство из них активно призвали соотечественников отдыхать на российских курортах.
Идею ввести ограничения для государственных служащих предложил предприниматель Евгений Пригожин. Во время опроса, который редакция начала с 3 февраля, о своем отношении к такой мере рассказали более 300 депутатов Государственной думы.
Кто-то воюет, а кто-то на море
Парламентарий Сергей Чепиков заявил, что демонстрация отдельными лицами жизни на широкую ногу не способствует сплочению народа, наоборот, грозит разобщением. Сейчас обстановка в мире не располагает к тому, чтобы шиковать.
По его мнению, в настоящее время каждый должен в первую очередь задумываться не о собственных сиюминутных интересах, а о том, что он может сделать для тех, кто нуждается в помощи.
«Понятно, что надо как-то мобилизоваться, обходиться без увеселительных поездок за границу и не разобщать общество ими. Кто-то воюет, а кто-то на море прохлаждается. Каждый может внести какую-то лепту. Вот, у меня супруга поехала передать маскировочные сети. Так она там встретила бабушку возрастом 90 лет на ходунках, которая еще в Великую Отечественную помогала, чем могла. Представляете! В нынешней ситуации каждый может сделать что-то полезное. Кто-то делает свечи, кто-то денежкой, кто-то маскировочные сети передает. Мы должны объединиться», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, Сергей Чепиков подчеркнул, что наша страна богата прекрасными местами для того, чтобы там можно было провести свободное время. Среди них он отметил Алтай, Байкал, Сочи и Крым.
С ним согласился член Президиума ЦК КПРФ Борис Комоцкий. На его взгляд, именно выбор в пользу отечественных курортов может стать одним из залогов активного и успешного развития туристической сферы в России. По мнению народного избранника, инициатива Евгения Пригожина отвечает сложившимся на сегодняшний день обстоятельствам.
Вместе с тем, парламентарий отказался прокомментировать мнение целого ряда депутатов о том, что вместо планов по организации отдыха на чужбине следует сосредоточить внимание на помощи участникам СВО.
«Мнение своих коллег я не обсуждаю. Вас интересует мое — я его высказал», — сказал Борис Комоцкий.
Государству служить — дисциплинированным быть
С большей готовностью по этому вопросу с журналистом пообщался депутат Госдумы Николай Осадчий. На его взгляд, люди, находящиеся на «государевой» службе, должны подавать личный пример и отдыхать именно в живописных уголках нашей необъятной Родины.
«Я сторонник того, чтобы люди, которые находятся на “государевой” службе, показывали пример, отдыхая на Родине. Тем самым они, возможно, могли бы помогать исправлять какие-то недостатки в сервисе, в развитии курортов и внутреннего туризма», — сказал народный избранник.
По его мнению, государственные служащие всегда должны в первую очередь руководствоваться принципами самодисциплины и не дожидаться, пока ряд аспектов их жизни будут урегулированы в правовом поле.
«Можно и поддержать, но главное, по-моему, чтобы было понимание в голове, что ты живешь в России и у страны есть сложности, есть всевозможные риски, связанные с этими поездками. Самому нужно думать! Такое мое мнение, а поддержать инициативу можно, почему нет, но на первый план нужно ставить самосознание, самодисциплину и чувство ответственности», — прокомментировал депутат Госдумы.
Собеседник также добавил, что лично он вообще не видит в настоящее время повода для того, чтобы устраивать какие-то увеселительные поездки.
С такой позицией согласился и парламентарий Геннадий Семигин.
«О каком отдыхе может идти речь, сейчас? Вы о чем?» — отреагировал народный избранник на опрос корреспондента ФАН.
Посоветовал чиновникам лучше следить за их моральным обликом и депутат Госдумы Иван Сухарев.
«Я вообще считаю, что демонстрация роскоши ни к чему хорошему не приводит. Она вызывает зависть: те же для себя это делаешь, а не для кого-то. Это не связано с периодом СВО, а зависит от морального облика человека, который нужно всегда сохранять», — заявил парламентарий.
Он указал на необходимость для каждого жителя России отдавать себе отчет в том, в каком непростом историческом моменте находится наша страна. В этих условиях нужно проявлять больше участия в судьбе тех, на кого сегодня ложится непростая ноша.
«Причина в том, что ребята на передовой гибнут, попадают в госпитали. Требуется помощь, поддержка. Выездом за границу и демонстрацией шикарной жизни поддержать их невозможно. Им нужна поддержка там путем выезда, общения с ними. Вот чем нужно заниматься», — пояснил собеседник ФАН.
Если человек ведет себя по-другому, он просто недостоин занимать ту или иную должность и быть депутатом, представлять интересы людей. Президент был вынужден принять непростое решение о начале СВО и, конечно, отдыхать сейчас не время», — подытожил народный избранник.
Лучше сразу готовьте декларацию
На недопустимость демонстрации благополучия указал и депутат Госдумы Станислав Наумов. Он также отметил, что дело не в принятии каких-либо законов, а именно в этической стороне вопроса. На его взгляд, чиновнику, не способному отвечать очевидным стандартам, следует покинуть занимаемый пост.
«Нет никаких причин публиковать на своих страницах в соцсетях картинки из частной жизни, если это не способствует популяризации здорового образа жизни или чего-то работающего на благо всего общества. Если роскошь, это хорошая книга или хороший концерт, то пусть такие фотографии будут. По поводу всех остальных предметов быта лучше сразу прикладывать декларацию о доходах», — пояснил собеседник ФАН.
Парламентарий Лариса Буранова также заявила, что вопрос выставления на показ любви к роскоши касается в первую очередь совести госслужащих.
«Есть лишние деньги — помоги нашим ребятам, которые сражаются на передовой. Купи ткань для девочек-добровольцев, которые по выходным и ночами шьют одежду для бойцов, продукты, тепловизоры, помоги собрать посылки, перечисли деньги в фонд. А если совести нет — то и на госслужбе делать нечего», — заявила депутат Госдумы.
Она также согласилась с рядом опрошенных в том, что для того, чтобы получить качественный и комфортный отдых, вовсе нет необходимости отправляться в какие-то далекие края за границу.
С ней согласна и член комитета по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова. По ее мнению, в настоящее время в нашей стране хватает более насущных дел, чем увеселительные поездки.
«Я бы хотела рекомендовать депутатам больше ездить по регионам, от которых они избраны. Поверьте мне, там есть чем заняться. Я тоже могла бы куда-то поехать за границу, но предпочитаю в нелегкое время для нашей страны ездить по регионам, и от которого избрана, и Камчатку посетила на Новый год», — сказала Анжелика Глазкова.
Говоря на тему любви к жизни на широкую ногу, она указала на необходимость ратифицировать статью 20 Конвенции ООН о борьбе с коррупцией. По ее словам, благодаря этому шагу декларированию будут подлежать не только доходы, но и расходы чиновников.
Не нужно охоты на ведьм
В свою очередь депутат Госдумы Евгений Марков призвал общественность воздержаться от то, чтобы устраивать охоту на ведьм среди госслужащих. По его мнению, было бы неправильно вешать абсолютно на всех подряд ярлык плохого человека.
«Не нужно объявлять охоту на ведьм. У нас огромная армия чиновников. Не нужно считать, что каждый чиновник — плохой человек. У нас колоссальная армия чиновников, это такие же обычные люди, которые выполняют работу так же, как и люди на производстве. Вешать ярлыки, что все чиновники плохие нехорошо. Нужно искать какой-то разумный баланс», — пояснил собеседник ФАН.
В тоже время он согласился, что в настоящее время поддержка участников СВО представляет собой одну из приоритетных задач для властей нашего государства.
Не увидела целесообразности в ведении ограничений и первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
«Не готова данную тему комментировать, она мне кажется бессодержательной. Депутат, который на связи с людьми и хочет избраться вновь и без запретов ведет себя порядочно», — отреагировала народная избранница.
Затем эстафету нежелания обсуждать получившую широкую народную поддержку инициативу приняла депутат Государственной думы Юлия Саранова.
«Я не готова комментарий вам дать. Спасибо за интерес», — заявила ФАН парламентарий.
Сотрудники РИА ФАН продолжат опрос депутатов Государственной думы РФ.