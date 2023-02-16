Украинского активиста задержали за попытку сорвать выступление Башмета

Дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет рассказал о неприятном инциденте с украинским активистом. Народный артист СССР вспомнил, как мужчину задержали за попытку сорвать его выступление.
Инцидент произошел пять лет назад в Зальцбурге. Он тогда дирижировал концерт Шуберта с заграничным оркестром, вспомнил Башмет на открытии Зимнего фестиваля искусств в Сочи.
«К сцене подбежал мужчина с транспарантом и начал что-то выкрикивать на украинском языке», — поделился дирижер.
Активиста увела охрана, продолжил альтист. На следующий день педагог снова выступал с этой программой, но сорвать концерт никто не пытался, пишет издание «Дни.ру».
Башмет, с его слов, удивился и спросил, где его «вчерашний друг». Дирижеру ответили, что активист находится за решеткой, и его выпустят лишь тогда, когда самолет с маэстро поднимется в воздух.