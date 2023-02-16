Политолог Бредихин раскрыл бизнес-схему американского ВПК на Украине

Население США испытывает негатив от поддержки Вашингтоном большими ресурсами Украину, тогда как американский военно-промышленный комплекс (ВПК) только выигрывает. Таким мнением с редакцией ФАН поделился политолог и ученый Антон Бредихин.
Полковник США Дуглас Макгрегор полагает бессмысленной инициативу главы Пентагона Ллойда Остина по наращиванию поставок оружия Киеву. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
Кандидат исторических наук Антон Бредихин считает, что люди в погонах не имеют права выражать публично индивидуальные суждения. По его словам, они представляют интересы государственных структур.
«Заявления любого военного, хоть российского, хоть американского, хоть китайского являются согласованными, потому что офицеры абсолютно зависимы и не высказывают личные позиции. Это заявление от власти к народу, и его цель — снизить негатив населения США к очередным средствам, которые тратятся на Украину», — отметил эксперт.
Политолог обратил внимание на восприятие Вашингтоном боевых действий в бывшей УССР как площадку для грамотного ведения бизнеса. Одна из главных отраслей американской экономики имеет с этого дивиденды.
«Вместе с тем для США выгодно наращивать поставки вооружений. Это прекрасная финансовая схема. С одной стороны, они избавляются от старых запасов, а с другой — получают новые заказы. Соответственно, американское ВПК очень хорошо развивается», — резюмировал Бредихин.
Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что власть на Украине захватили продолжатели дела нацистов. Их цель — уничтожение всех русских.