Изрезанная сверстницей ученица химкинского лицея находится в удовлетворительном состоянии

Состояние школьницы, пострадавшей при нападении вооруженной ножом одноклассницы в химкинском лицее, оценивают как удовлетворительное. Юная злоумышленница нанесла сверстнице более 120 ударов ножом, однако врачам удалось стабилизировать пациентку. Об этом сообщили в минздраве Московской области.
Девочка продолжает лечение в столичном центре охраны материнства и детства. Врачи отмечают положительную динамику.
Напомним, пятиклассница набросилась на оппонентку в туалете образовательного учреждения. Нападавшую направили на психологическую экспертизу.