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Изрезанная сверстницей ученица химкинского лицея находится в удовлетворительном состоянии

Происшествия
Изрезанная сверстницей ученица химкинского лицея находится в удовлетворительном состоянии

Состояние школьницы, пострадавшей при нападении вооруженной ножом одноклассницы в химкинском лицее, оценивают как удовлетворительное. Юная злоумышленница нанесла сверстнице более 120 ударов ножом, однако врачам удалось стабилизировать пациентку. Об этом сообщили в минздраве Московской области.

Девочка продолжает лечение в столичном центре охраны материнства и детства. Врачи отмечают положительную динамику.

Напомним, пятиклассница набросилась на оппонентку в туалете образовательного учреждения. Нападавшую направили на психологическую экспертизу.
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