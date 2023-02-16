Изрезанная сверстницей ученица химкинского лицея находится в удовлетворительном состоянии

Состояние школьницы, пострадавшей при нападении вооруженной ножом одноклассницы в химкинском лицее, оценивают как удовлетворительное. Юная злоумышленница нанесла сверстнице более 120 ударов ножом, однако врачам удалось стабилизировать пациентку. Об этом сообщили в минздраве Московской области.