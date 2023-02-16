Эколог Рыбальченко рассказал, почему старые автопокрышки нужно утилизировать по правилам

Вы никогда не задумывались, почему автомобильные шины бывают зимние и летние, и их нужно дважды в год менять? Потому что они имеют разные физические характеристики. Летняя резина на морозе дубеет и перестает обеспечивать надежное сцепление с дорогой и контроль над движением машины. С зимними покрышками такого не происходит, мягкости и эластичности добиваются включением специальных химических компонентов в резиновую массу, рассказывает эксперт. Свои добавки есть и в составе летней резины, не позволяющие ей утрачивать потребительские свойства в жару. Можно себе представить, что творится на дорогах! И эта химия по мере разложения шин будет долго пропитывать почву, загрязнять источники воды и воздух.