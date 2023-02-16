Эколог Рыбальченко рассказал, почему старые автопокрышки нужно утилизировать по правилам

Как правильно утилизировать износившиеся автошины и можно ли их просто выбрасывать? На вопросы ФАН ответил эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ», эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко.
По сравнению с мусором — катастрофа
Вы никогда не задумывались, почему автомобильные шины бывают зимние и летние, и их нужно дважды в год менять? Потому что они имеют разные физические характеристики. Летняя резина на морозе дубеет и перестает обеспечивать надежное сцепление с дорогой и контроль над движением машины. С зимними покрышками такого не происходит, мягкости и эластичности добиваются включением специальных химических компонентов в резиновую массу, рассказывает эксперт. Свои добавки есть и в составе летней резины, не позволяющие ей утрачивать потребительские свойства в жару. Можно себе представить, что творится на дорогах! И эта химия по мере разложения шин будет долго пропитывать почву, загрязнять источники воды и воздух.
«Когда меня спрашивают, хорошо ли мусорить на дорогах, я отшучиваюсь: помилуйте, говорю, по сравнению с тем, что оставляют шины на асфальте, один выброшенный окурок или бумажка — это, конечно, неэстетично, но наносят ничтожный урон природе. И поэтому, когда срок годности шин подходит к концу, ни в коем случае нельзя их просто выбрасывать. А тем более, пусть это будет предупреждением тем хозяюшкам, который в них на даче редиску выращивают и рассказывают, как это здорово», — проиллюстрировал вред от авторезины Рыбальченко.
Период распада автомобильной резины составляет 120-150 лет, и все это время она отравляет своими частичками окружающую среду. Именно поэтому отработавшие шины лучше всего не накапливать и складировать, а утилизировать.
В помойку? Нет!
Просто выбросить в мусорные контейнеры старые покрышки нельзя. По закону их запрещено утилизировать вместе с коммунальными отходами, и компания по вывозу ТКО попросту оставит их на контейнерной площадке. А нерадивому владельцу может «прилететь» немаленький штраф. Вывезти в безлюдное место и просто оставить там также является нарушением Закона об экологии и чревато финансовой и административной ответственностью.
Сжигать или не сжигать — вот в чем вопрос
Сжигать старые шины тоже категорически нельзя, особенно вне пределов мусоросжигательных заводов (хотя, отмечает Рыбальченко, последние тоже зло).
Согласно Национальному стандарту Российской Федерации в части требований к обращению с износившимися автопокрышками, при сжигании на открытом воздухе из одной тонны старых автошин в атмосферу выделяется около 270 кг сажи и 450 кг токсичных газов. В воздух попадают бензопирен, сажа, диоксины, фураны, полиароматические углеводороды, полихлорированные бифенилы, мышьяк, хром, кадмий и прочие вещества, имеющие высокий класс опасности. Того, кто будет присутствовать при сжигании старых покрышек, считает собеседник ФАН, самого придется спасать.
А как можно?
Чтобы правильно и безопасно избавиться от изношенных автопокрышек, эксперт предлагает обратиться в специализированные центры, мастерские по шиномонтажу, которые примут их на утилизацию бесплатно при оказании услуги, а также за деньги, если владельцу ничего в шиномонтаже не нужно.
«Есть также специализированные центры, которые принимают старые покрышки за денежки, есть специальные организации, которые занимаются сбором, есть специальные организации, которые хоть и не заплатят, но приедут и заберут, если их скопилось много», — озвучил свои рекомендации эколог.
Кроме того, предприятия по переработке шин размещают в городах контейнеры, часто у магазинов по продаже новых покрышек, и принимают старую резину бесплатно или за небольшую денежную компенсацию.
В России уже действуют заводы по переработке автопокрышек в резиновую крошку, которую добавляют в состав дорожных и спортивных покрытий, делают из нее лежачих полицейских и т.п.
Ранее ФАН рассказывал, что стоимость популярных в России автомобильных шин за год подскочила на 61%.