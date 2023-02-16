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Эколог Рыбальченко рассказал, почему старые автопокрышки нужно утилизировать по правилам

Общество
Эколог Рыбальченко рассказал, почему старые автопокрышки нужно утилизировать по правилам

Как правильно утилизировать износившиеся автошины и можно ли их просто выбрасывать? На вопросы ФАН ответил эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ», эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко.

По сравнению с мусором — катастрофа

Вы никогда не задумывались, почему автомобильные шины бывают зимние и летние, и их нужно дважды в год менять? Потому что они имеют разные физические характеристики. Летняя резина на морозе дубеет и перестает обеспечивать надежное сцепление с дорогой и контроль над движением машины. С зимними покрышками такого не происходит, мягкости и эластичности добиваются включением специальных химических компонентов в резиновую массу, рассказывает эксперт. Свои добавки есть и в составе летней резины, не позволяющие ей утрачивать потребительские свойства в жару. Можно себе представить, что творится на дорогах! И эта химия по мере разложения шин будет долго пропитывать почву, загрязнять источники воды и воздух.

«Когда меня спрашивают, хорошо ли мусорить на дорогах, я отшучиваюсь: помилуйте, говорю, по сравнению с тем, что оставляют шины на асфальте, один выброшенный окурок или бумажка — это, конечно, неэстетично, но наносят ничтожный урон природе. И поэтому, когда срок годности шин подходит к концу, ни в коем случае нельзя их просто выбрасывать. А тем более, пусть это будет предупреждением тем хозяюшкам, который в них на даче редиску выращивают и рассказывают, как это здорово», — проиллюстрировал вред от авторезины Рыбальченко.

Период распада автомобильной резины составляет 120-150 лет, и все это время она отравляет своими частичками окружающую среду. Именно поэтому отработавшие шины лучше всего не накапливать и складировать, а утилизировать.

В помойку? Нет!

Просто выбросить в мусорные контейнеры старые покрышки нельзя. По закону их запрещено утилизировать вместе с коммунальными отходами, и компания по вывозу ТКО попросту оставит их на контейнерной площадке. А нерадивому владельцу может «прилететь» немаленький штраф. Вывезти в безлюдное место и просто оставить там также является нарушением Закона об экологии и чревато финансовой и административной ответственностью.

Сжигать или не сжигать — вот в чем вопрос

Эколог Рыбальченко рассказал, почему старые автопокрышки нужно утилизировать по правилам

Сжигать старые шины тоже категорически нельзя, особенно вне пределов мусоросжигательных заводов (хотя, отмечает Рыбальченко, последние тоже зло).

Согласно Национальному стандарту Российской Федерации в части требований к обращению с износившимися автопокрышками, при сжигании на открытом воздухе из одной тонны старых автошин в атмосферу выделяется около 270 кг сажи и 450 кг токсичных газов. В воздух попадают бензопирен, сажа, диоксины, фураны, полиароматические углеводороды, полихлорированные бифенилы, мышьяк, хром, кадмий и прочие вещества, имеющие высокий класс опасности. Того, кто будет присутствовать при сжигании старых покрышек, считает собеседник ФАН, самого придется спасать.

А как можно?

Чтобы правильно и безопасно избавиться от изношенных автопокрышек, эксперт предлагает обратиться в специализированные центры, мастерские по шиномонтажу, которые примут их на утилизацию бесплатно при оказании услуги, а также за деньги, если владельцу ничего в шиномонтаже не нужно.

«Есть также специализированные центры, которые принимают старые покрышки за денежки, есть специальные организации, которые занимаются сбором, есть специальные организации, которые хоть и не заплатят, но приедут и заберут, если их скопилось много», — озвучил свои рекомендации эколог.

Кроме того, предприятия по переработке шин размещают в городах контейнеры, часто у магазинов по продаже новых покрышек, и принимают старую резину бесплатно или за небольшую денежную компенсацию.

В России уже действуют заводы по переработке автопокрышек в резиновую крошку, которую добавляют в состав дорожных и спортивных покрытий, делают из нее лежачих полицейских и т.п.

Ранее ФАН рассказывал, что стоимость популярных в России автомобильных шин за год подскочила на 61%.
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