В Московском Губернском театре представили премьеру спектакля «Женитьба почти по Гоголю»

Московский Губернский театр представил зрителям яркую премьеру сезона — спектакль «Женитьба почти по Гоголю». На заваленной осенними листьями сцене разворачивается знакомый сюжет пьесы Николая Васильевича, с тем лишь отличием, что в постановке Сергея Безрукова внук пытается женить своего дедушку.
Вместо разборчивой невесты — разборчивый жених, приятный во всех отношениях, но жутко нерешительный. В схватке за сердце пенсионера встретятся три кандидатки в возрасте. Безруков подчеркнул, что в своей постановке он хотел отметить важность отношений молодого и старшего поколения.
«При очень ярких и комедийных сценах, в этом спектакле есть главный смысл — не утратьте то самое искренне и светлое, что было в наших дедушках, бабушках. В них было что-то очень пронзительное и настоящее, что как раз очень важно молодому поколению перенимать», — уверен режиссер спектакля.
Благодаря творческой находке Безрукова премьера выдалась «яркой» во всех смыслах.
«Мне важно было создать яркую картинку на сцене. Как писал Александр Сергеевич Пушкин: «И осень жизни наступает». «Осень жизни», все-таки, хоть и унылая пора, но «очей очарованье». Хоть это и осень жизни, но в ней много той самой жизни. У нас на сцене бабье лето, я завалил сцену осенними листьями и устроил такой яркий праздник», — объяснил Безруков.
Сергей Витальевич добавил, что реквизит советской эпохи собирался по всей стране. А актер, исполнивший роль стоматолога, прошел обучение у настоящих дантистов. Вместе с героями спектакля зрители переживут веселые столпотворения, судьбоносные совпадения и неожиданные прозрения.