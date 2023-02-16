В Московском Губернском театре представили премьеру спектакля «Женитьба почти по Гоголю»

Вместо разборчивой невесты — разборчивый жених, приятный во всех отношениях, но жутко нерешительный. В схватке за сердце пенсионера встретятся три кандидатки в возрасте. Безруков подчеркнул, что в своей постановке он хотел отметить важность отношений молодого и старшего поколения.