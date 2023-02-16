Автор 19FortyFive увидел в стремлении России вернуть Аляску часть большого плана Путина

Возвращение Аляски является частью большого плана президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил бывший офицер спецназа США Стив Балестриери.
Автор в статье для издания 19FortyFive обратил внимание на высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина, который высказался о конфискации российских активов. По его словам, Москва в качестве ответной меры может вернуть Аляску под свой контроль, передает «ПолитРоссия».
Балестриери считает, что за высказываниями о возвращении территории кроется нечто большее. По его словам, так Москва пытается отвлечь США от чего-то более важного.
«Идея возвращения Россией Аляски смехотворна, проецирование российской мощи в Арктике — совсем другое дело. В течение достаточно долгого времени военные РФ ставили своей приоритетной задачей усиление влияния в этом стратегическом регионе», – сказано в материале.
Ранее аналитик издания The Sun Уилл Стюарт отметил, что США получили от России грозный сигнал в районе штата Аляска. Это произошло после предоставления Украине нового вооружения.