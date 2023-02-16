Автор 19FortyFive увидел в стремлении России вернуть Аляску часть большого плана Путина

Автор в статье для издания 19FortyFive обратил внимание на высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина, который высказался о конфискации российских активов. По его словам, Москва в качестве ответной меры может вернуть Аляску под свой контроль, передает «ПолитРоссия».