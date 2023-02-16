Не пойдут против спонсора: почему в ООН отказались от расследования по «Северным потокам»

ООН в нынешнем виде — довольно опереточная структура, зависимая от Соединенных Штатов. И заявления организации об отказе от расследования диверсий на «Северных потоках» по причине отсутствия мандата — явное тому доказательство. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.