Не пойдут против спонсора: почему в ООН отказались от расследования по «Северным потокам»

ООН в нынешнем виде — довольно опереточная структура, зависимая от Соединенных Штатов. И заявления организации об отказе от расследования диверсий на «Северных потоках» по причине отсутствия мандата — явное тому доказательство. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.
В минувший вторник, 15 числа, офис генерального секретаря ООН сообщил, что не обладает мандатом для расследования инцидента на «Северных потоках».
«Чтобы сдвинуть расследование с "мертвой точки" нужно, чтобы США в лице администрации Белого дома сознались, что виноваты. Но они этого, конечно не сделают. Будут до последнего замалчивать, объявлять расследователя и всех поверивших ему маргиналами и городскими сумасшедшими», — рассказал эксперт.
Политолог подчеркнул, что подобное бездействие неудивительно. С учетом частичной зависимости от США, ожидать какую-то осуждающую риторику не приходится.
«Неудивительно, что ООН заявила об отсутствии соответствующих полномочий. Не будет же она, в самом деле, выступать против кормящей руки. Потому что вместо корма рука может и что-то иное предложить. Отношения как со спонсором или работодателем, от которого есть определенная зависимость. Сложно сказать, как глубока эта зависимость, но по многим действиям очевидно, что ООН предпочитает не выступать с антиамериканских позиций», — заключил он.
Напомним, что на прошлой неделе американский Журналист, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал о результатах своего расследования диверсий на трубопроводах. Публицист пришел к выводу, что за взрывами стоят власти США.