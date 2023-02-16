Академик Арбатов призвал не допустить гонку вооружений в космосе

Ученый отметил, что пока гонка вооружений в космосе еще не началась, необходимо создать механизмы для ее недопущения в будущем. Сегодня же милитаризация космоса происходит по части внедрения аппаратов, которые выполняют военные задачи в ходе боевых действий, сообщил Арбатов.