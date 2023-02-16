Академик Арбатов призвал не допустить гонку вооружений в космосе

В настоящее время в космосе нет ударных систем вооружения, так их размещение там неэффективно. Об этом заявил руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов.
По его словам, даже на низких орбитах для большей части вооружений цели были бы недосягаемы, так как скорость вращения вокруг Земли составляет 8 километров в секунду.
«Есть подозрения в отношении тех или иных систем, но в космосе оружия пока нет. И не потому что американцы миролюбивые, или кто-то еще— просто потому что законы Кеплера и Ньютона делают крайне неэффективным размещение оружия в космосе», — сказал Арбатов.
Ученый отметил, что пока гонка вооружений в космосе еще не началась, необходимо создать механизмы для ее недопущения в будущем. Сегодня же милитаризация космоса происходит по части внедрения аппаратов, которые выполняют военные задачи в ходе боевых действий, сообщил Арбатов.